“Si la golpeó sería por algo”: Madre de Eleazar Gómez justifica las agresiones de su hijo a Tefi Valenzuela

Melissa Sánchez, madre de Eleazar Gómez habló sobre la polémica que enfrentó su hijo luego de agredir físicamente a su ex novia y prometida Tefi Valenzuela.

La madre salió en defensa de su hijo a pesar del grave error que cometió, el cual le costó una gran suma de dinero para evitar la cárcel.

Sánchez decidió romper el silencio luego de haber transcurrido poco más de un año de lo sucedido.

Fue durante un encuentro con los medios cuando la mujer contó que Eleazar perdió casi todos sus ahorros en la reparación del daño que pagó por decisión del juez.

Melissa aseguró que si la golpeó fue por algo pues su hijo no es violento.

“Si la golpeó o no la golpeó sería por algo ¿no?, porque él de la nada no golpea a nadie”, dijo.

Al ser consultada sobre si podría tratarse de una provocación de Valenzuela para que reaccionará de esa manera respondió con un contundente: “Obviamente”.

Melissa Sánchez generó una ola de críticas con sus declaraciones pues pues la violencia contra la mujer es injustificada en cualquier contexto.

Fue su propio hijo quien admitió haber golpeado a su ex pareja por lo que recibió una sentencia, pagó la reparación del daño y salió en libertad condicional por tres años.

“Ni como madre ni como nada, yo no puedo perdonar porque no soy Dios […] le quiero… mejor no digo qué le quiero hacer…”, externó.

La madre del artista no dudó en mencionar que Tefi nunca fue de su agrado y contar como reaccionó al conocerla.

“El día que la conocí, ¿qué te puedo decir?, no me cayó nada bien… algo traía que no me cayó bien. La vi nada más un rato y con un rato me bastó”, añadió.

— Melissa Sánchez