Las lecciones que Jennifer Garner nos enseñó sobre ser una mujer que no se deja de nadie

Jennifer Garner ha sido tema de conversación constante desde que su ex esposo, el actor Ben Affleck, decidió retomar su relación con Jennifer Lopez. Y tras las desafortunadas declaraciones en las que la culpó por la infelicidad que sentía cuando estaba casado con ella, el mundo reafirmó la mujer fuerte que es la actriz.

Lejos de seguir con el tema, Jennifer se enfocó en lo suyo o al menos en resolver sus asuntos en lo privado.

Si algo nos enseñó es que cada persona es responsable de sus acciones.

No puedes resolver los problemas de otros. No puedes esperar a que su infelicidad desaparezca. Y no es que haya algo mal contigo, simplemente no eres la indicada para hacerlo.

Jennifer ayudó en muchas ocasiones a Ben cuando luchaba contra su alcoholismo, incluso después de divorciarse. El vínculo que los une son sus hijos y si bien no son una razón para que debieron quedarse juntos, sí lo son para que ambos estén bien.

Pues nada... Ben Affleck dio declaraciones en las que culpa a su matrimonio con Jennifer Garner, la mamá de sus hijos, de su alcoholismo.



¿Qué tan bajo puede ser este señor? 🚩🚩🚩 pic.twitter.com/gRgU85962n — Primavideña 🎄 (@PrimaveraFraijo) December 15, 2021

La actriz también nos enseña que no hay que vivi con rencor

En varias ocasiones, Garner ha sido asediada por quienes quieren saber qué opina de la nueva relación que Affleck tiene con Jennifer Lopez; pero ella es consiente de que su historia ya fue y que ahora tiene una nueva. Pero ella sólo ha dicho que le da gusto que sea feliz porque sus hijos necesitan un papá feliz.

En el pasado también fue cuestionada por la “crisis” de Ben Affleck tras la separación. Durante una entrevista de 2016 con Vanity Fair, Garner mencionó brevemente su separación de Affleck el año anterior. El entrevistador preguntó específicamente sobre el gran y llamativo tatuaje multicolor de un fénix que se había visto en las fotos que cubrían gran parte de la espalda de Affleck. Garner bromeó sobre el simbolismo de lo que muchos llamaban el “tatuaje de la crisis de la mediana edad” de Affleck.

“¿Sabes lo que diríamos en mi ciudad natal sobre eso? `` Bendito sea su corazón ‘’. Un fénix surgiendo de las cenizas. ¿Soy yo las cenizas en este escenario? " Garner dijo con un guiño.

Jennifer Garner

Puedes amar mucho a una persona pero eso no significa que debas cargar con sus emociones.

Jennifer se ha mantenido firme a sus convicciones y nunca se deja de nadie

Ser una mujer mentalmente fuerte no se trata de cuán lindas nos veamos en un día cualquiera ni tampoco de tener fama o ganar la mayor cantidad de dinero.

Se trata de nuestro carácter, de ser un buen ejemplo para los demás, de mantener nuestro valores en alto y de priorizar nuestro bienestar.

Jennifer nos ha dado muestras de lo que es ser una mujer fuerte. Ella es segura de sí misma y aunque también nos ha mostrado su lado más vulnerable, no dejar de tener confianza en sí misma.

Jennifer Garner

La confianza es una parte enorme de ser mentalmente fuerte ya que es señal indiscutible de amor propio. Esta nos ayuda a evitar compararnos con las demás, algo que ha sido clave en la vida de la actriz ahora que es constantemente puesta “a competir” con Jennifer Lopez.

Ella es feliz en su piel y está en paz con su mente, no se enfoca en chismes ni tampoco en el qué dirán.

La actriz de 13 Going 30 también ha mostrado la gran empatía y cariño que tiene hacia los demás. No importa si en el pasado ha sido herida, ella se levanta y no pierde su capacidad de dar. Las mujeres mentalmente fuertes se cuidan a sí mismas, al mismo tiempo que se preocupan por los demás. Estamos en nuestro mejor momento cuando cuidamos y amamos a las personas.