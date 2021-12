Jennifer Lopez imita el estilo de Zendaya con el peinado humedecido que es tendencia

Zendaya se ha convertido en uno de los mayores referentes de moda y estilo, mientras que Jennifer Lopez se roba las miradas con cada uno de los looks que decide lucir.

Recientemente, la “Diva del Bronx” se ha mostrado con un estilo muy particular en su cabello, pues luce un chongo con mechones sueltos y estilo humedecido.

Este estilo fue tendencia en los últimos meses gracias a Zendaya, pues es el estilo que ha lucido la actriz para varios eventos importantes como el Festival de cine de Venecia y el estreno de la película “Spider-Man: No Way Home”.

Jennifer Lopez llevó este estilo en su nuevo video musical, un proyecto que formó parte de la nueva película que protagoniza On My Way.

La actriz combinó su peinado con un vestido marfil con corte de piernas descubiertas y cola larga, estilo novia.

En el caso de Zandeya, optó por este estilo en el Festival de Cine de Venecia donde lució un vestido ceñido al cuerpo con efecto húmedo y lo complementó con la misma línea en su cabello.

El pelo relamido con gel dio el efecto de haber salido de una alberca con todo su atuendo.

Este estilo de pelo mojado fue repetido en uno de los eventos de promoción de la película “Spiderman: No Way Home”, donde lució un maxiblazer y el estilo humedecido.

Zendaya y Jennifer Lopez son ejemplo de moda

Tanto Jennifer Lopez como Zendaya son grandes referentes de la moda y son vistas como dos de las mejores vestidas en el mundo del espectáculo.

Las dos artistas se han convertido en rostros de importantes firmas de moda como Versace, Prada, Balenciaga, Gucci y más.

Cada uno de los looks que llevan se convierte en tema de conversación y, en esta ocasión, fue el peinado lo que se volvió en el elemento más importante de sus looks.