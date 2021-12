Jennifer Lopez conquista en look total black con pantalones holgados, top corto y maxiabrigo

En el ámbito profesional, Jennifer Lopez es una exitosísima cantante, actriz, compositora, empresaria y hasta diseñadora, pero ante todo es un icono de la moda.

No importante lo mundana que sea una salida, la “diva del Bronx” siempre está impecable con estilismos de lo más sofisticados, estilosos y con un toque de tendencias para cada escenario.

En su última salida de shopping previa a la llegada de la Navidad, la supernova del pop volvió a dar cuenta de esto enfundada en un outfit tan elegante, como casual y chic.

Jennifer Lopez impone moda con su look para ir de shopping

El sábado 18 de diciembre, la famosa salió a hacer algunas compras navideñas por las lujosas tiendas de Beverly Hills como la imagen de la elegancia vestida de negro de pies a cabeza.

Mientras examinaba artículos en diferentes establecimientos, como Saks Fifth Avenue, la estrella de 52 años atrapó las miradas en el ensamble monocromático; informó Daily Mail.

El outfit de Lopez para la salida vespertina estaba encabezado por un elegante y clásico maxiabrigo de invierno, confeccionado en cachemira, de Max Mara

Debajo de la acogedora y sofisticada prenda, concretamente el modelo “Kriss”, la luminaria llevó un conjunto de minitop y pantalones acampanados tan cómodos como cool.

JLo elevó literalmente su look total black con un par de botines de cuero con tacón grueso súper alto. En la mayor parte de la salida, estos quedaron cubiertos por la pernera de sus pants.

Unas glamurosas gafas de estilo aviador con cristales marrones y piezas de joyería fina minimalistas serían los únicos complementos del atuendo con el que mostró que menos es más.

El estilo elegante y casual de la mamá de dos se repotenció gracias a su beauty look, luciendo su melena atada en un chongo alto sleek y desenfadado.

Por último, el estilismo se completó con la prenda infaltable en cualquier atavío en la actualidad: un cubrebocas para protegerse de la covid-19.

En su caso, eligió uno amarillo brillante para contrastar con su atuendo all in black y así darle una pizca de color al outfit elegante, confortable y a la última.

Durante la salida de compras, aparentemente para regalar a sus familiares y amigos en Navidad, la protagonista de Marry me estuvo acompañada por su hermana Lynda.

Asimismo, fue fotografiada por paparazzis revisando y comparando toda clase de mercancía en los almacenes de la antes mencionada tienda departamental, desde ropa sporty hasta carteras.

Así pasaría JLo esta Navidad

Cabe resaltar que la salida de Lopez se da poco después de que se reportara que la artista y su novio, Ben Affleck, se preparan pasar la Navidad junto a sus hijos de relaciones previas como una gran familia mixta.

“Todavía están planeando pasar la Navidad juntos y quieren que sea lo más especial posible para los niños”, reveló un insider a ET.

De acuerdo a la fuente anónima, ellos “no saben exactamente qué harán todavía”, pero quieren que “todos los niños estén juntos durante las vacaciones si es posible”.

Además, desean “hacer algo solo para ellos dos también”. De hecho, aseveró que Ben está “planeando algo especial como regalo de Navidad para Jennifer”.

De igual forma, dijo que Jenny from the block está “emocionada” porque “siempre ha amado la Navidad y no puede esperar para pasarla con Ben”.

Affleck es padre de tres hijos: Violet, Seraphina y Samuel, todos frutos de su matrimonio con Jennifer Garner.

Mientras, Lopez es madre de dos: los mellizos Emme y Max, producto de su relación con su exesposo, Marc Anthony.