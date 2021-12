De “Spiderman” a “Euphoria”: estos son los mejores papeles de Zendaya

Es una de las jóvenes más influyentes en la actualidad, se ganó el título de “Fashion Icon” y su actuación cada vez impacta más a la audiencia, no cabe duda de que Zendaya ha construido una sólida carrera a la corta edad de 25 años y su trayectoria tiene películas de renombre.

Desde muy joven, la actriz manifestó su interés por el mundo artístico, lo que la llevó a formarse en la actuación y otras disciplinas desde que era tan solo una niña.

En 2009 tuvo su primera gran oportunidad en la industria del entretenimiento, pues audicionó para la serie original de Disney Channel, Shake It Up y obtuvo el papel protagónico.

Zendaya se desarrolló como artista actoral y musical, pero fue en 2017 cuando conquistó en el mundo del cine como Michelle «MJ» Jones en la película de superhéroes que el Universo Cinematográfico de Marvel preparaba sobre el personaje de Spider-Man Spider-Man: Homecoming.

Desde este momento, la fama de la actriz empezó a dispararse mucho más y dejó de ser vista como la chica Disney, para proyectarla en papeles completamente diferentes.

“Euphoria” marcó la carrera de Zendaya

Si hay algo que la actriz estaba determinada a lograr es ser vista como una intérprete de papeles complicados y esto fue justo lo que logró al ganar el protagónico de la serie de HBO Euphoria.

Zendaya interpreta a Rue Bennett, una drogadicta de 17 años en proceso de rehabilitación, acompañada de un grupo de estudiantes que se enfrentan a las drogas, el sexo, la identidad, el trauma, las redes sociales, el amor y la amistad.

Su capacidad actoral se llevó las mejores críticas de los expertos y en la ceremonia de premios de los Emmy 2020, se llevó el título de Mejor Actriz, convirtiéndose en la más joven de la historia en alcanzarlo.

En este 2021, la actriz ha mostrado su gran versatilidad para la actuación, pues participó en diversos largometrajes como Malcom & Marie, Space Jam: A New Legacy, Dune y Spider-Man: No Way Home.