Si algo tiene de sobra Andrew Garfield son fans, talento y atractivo. Todos estos elementos son suficientes para que esta joven estrella no pierda vigencia en la industria y pueda siempre ser el centro de atención delante y tras cámaras.

Por eso, ante el inminente regreso a la pantalla grande en la que se lució con su interpretación en Spiderman: no way home, este chico emocionó a sus fieles seguidores quienes aún no superan su impecable aparición en esta cinta de Marvel que está arrasando en el mundo tras su estreno.

De ahí que el nombre de este actor vuelve a estar en la palestra y con ello una serie de datos personales y profesionales que quizás desconocías y que te sorprenderán al ser revelados, pues forman parte de algunos de sus secretos mejor guardados, pero que fueron develados por fuentes cercanas al artista que no deja de hacer suspirar a las chicas.

Curiosidades que desconocías de Andrew Garfield y que te sorprenderán

Andrew Garfield es uno de los actores británicos-americanos más seductores que tras haber personificado al personaje arácnido en ‘The Amazing Spider-Man’ no solo cautivó a la industria, sino a los millones de fans que tiene por el mundo y que están muy atentos a sus pasos.

Sin embargo, hoy te develamos detalles que quizás desconocías de este chico que a su paso genera múltiples reacciones e impacta con su talento al asumir roles de diferentes índole con los que además demuestra su entrega, pasión y versatilidad en el competitivo ámbito de la actuación.

Es un extraordinario gimnasta y skateboarder

Si pensabas que este chico usaba dobles para sus escenas de acrobacia, acción, saltos y demás, pues te decimos que no, ya que él es un verdadero gimnasta que antes de sumergirse en la actuación competía en las diferentes actividades deportivas que se realizaban en el Reino Unido. Incluso, en una oportunidad llegó a obtener el tercer lugar en rutinas de piso y salto.

Por si fuera poco, es un gran skateboarder, por eso no duda en mencionar a los realizadores de cada proyecto que se incluyan tomas en los que pueda hacer uso de patinetas o todo lo que tenga que ver con la velocidad.

Se enamoró perdidamente de Emma Stone

Una vez que esta pareja coincidió en el set de ‘The Amazing Spider-Man’ no hubo quien los separara, pues ambos tuvieron una conexión muy especial y que surgió de la gran cantidad de bromas que se hacían para mantener una relación cordial ante las largas jornadas de grabación.

Fue ahí donde poco a poco tras varias bromas, ellos lograron enamorarse, pero tras tener una apretada agenda de trabajo que les impedía coincidir, ellos decidieron separarse, rompiéndole el corazón a sus fans quienes consideran que fueron la pareja más soñada de Hollywood, ya que derrochaban amor a su paso.

Estuvo en un retiro religioso en silencio para entender el perfil de un personaje

Otro de los aspectos que toman en cuenta los realizadores para siempre elegir a Andrew Garfield para sus proyectos, es que este chico es muy disciplinado y se entrega por completo ante cada rol, por eso hay quienes desconocen que para su papel como sacerdote jesuita en ‘Silence’ de Martin Scorsese, él y su coestrella Adam River asistieron a un retiro religioso en Gales.

Lo sorprendente de todo es que durante una semana ambos debieron permanecer en silencio, pues esta es una de las normas que debía cumplirse en este lugar lleno de paz y que le permitiría conocer el perfil de su personaje.