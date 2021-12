Ángela Aguilar afirma que “los mexicanos llevan el machismo en la sangre” y recibe críticas

Ángela Aguilar dio una entrevista al medio español El País en el que habló sobre la cultura de México, sus bondades y defectos, que a muchos no agradaron porque aseveró que los mexicanos llevan el machismo en la sangre.

Esta generalización fue mal recibida por algunos de sus seguidores, y detractores, que aseveraron que si bien es un problema social que atender, no representa los valores de todos sus compatriotas.

“México es muy rico en muchas cosas y muy pobre en otras”, comenzó diciendo la cantante. “México es una sociedad extremadamente machista, pero un machismo que está en la sangre de los mexicanos y a mí se me hace super mal”, agregó.

En medio de su reflexión, la hija de Pepe Aguilar también aseveró que ella “está extremadamente a favor de los derechos humanos, del derecho a poder ser quien se quiera ser”.

Ángela Aguilar opina sobre la realidad social de México

“México es abundante en muchas cosas, tradiciones, valores, familia. Nos hace falta mucho apoyo e iniciativa para poder sacar a los niños de las calles”, dijo la joven de 18 años sobre una de las necesidades que más le tocan el corazón.

“He conocido que en algunos pueblos se siguen vendiendo a las mujeres y no tenía ni idea. Así que hay otros problemas que ni siquiera se ven, no solo los niños en las calles”, agregó.

“Dinero no nos hace falta, ganas tampoco, conciencia sí y aprender y seguir aprendiendo y tratar de crecer y ayudar, y el futuro son los niños y hay que dejarles un buen futuro”, opinó sobre su país.

No obstante, aunque para ella “México tiene muchos problemas”, quiere seguir apostando por la música regional que canta tradicionalmente su familia, para seguir convirtiéndose en una de las embajadoras de su cultura hasta que se pueda retirar dentro de muchos años, en España, confesó.