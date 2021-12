Se te saldrán los ojos al ver la colección de carteras de la hija de Kim Kardashian

Dice un refrán que “De tal palo, tal astilla”. La hija mayor de Kim Kardashian, North West, heredó el gusto por las cosas costosas y por las redes sociales.

Y es que North con tan solo 8 años de edad ya tiene su cuenta de Tik Tok con 3 millones de seguidores y con sus ocurrencias e increíble personalidad se roba la atención de los fanáticos de su mamá.

La pequeña publica videos divertidos junto a su mamá y sus hermanos, además de detalles de su casa.

La sensación en Tik Tok

Pero el video que ha causado sensación entre los fans de las redes sociales es el de la colección de bolsos y carteras de la pequeña hija de la Kardashian.

“Estas son mis carteras”, escribió West en la publicación.

North West y su impresionante colección de bolsos (Cortesía)

En la colección, según la revista People, hay costosas piezas de la diseñadora de carteras Judith Leiber, marca que también ama su mamá de la cual posee varios modelos.

Entre los modelos que se ven en la publicación hay un bolso en forma de carruaje que cuesta $5.695, otro en forma de un pedazo de pizza, que también cuesta más de $5.000.

Lo cierto es que North como que va por el mismo camino de su mamá por el buen gusto por las prendas de diseñadores famosos y comodidades de las hermanas Kardashian/Jenner.

Divorcio ya casi listo

Pese a los intentos de Kanye West de volver con Kim Kardashian, la socialité no da marcha atrás a la decisión que tomó desde febrero de divorciarse definitivamente del hombre con el que comparte cuatro hijos.

Según TMZ, el pasado 13 de diciembre la empresaria presentó una solicitud para cambiar oficialmente su estado civil a “soltera”.

Además la estrella de Keeping Up with the Kardashians también busca eliminar el apellido West de su nombre completo y volver a su apellido de soltera.

Mientras, el artista y la socialité tratan de resolver el tema de la custodia de los hijos y la división de sus propiedades.