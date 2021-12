Jennifer Lopez y otras famosas que sufrieron acoso sexual laboral: nos enseñaron a no quedarnos calladas

Luego del movimiento Me Too muchas famosas tomaron la valentía de narrar sus historias de acoso sexual, las cuales la mayoría sufrieron en el ámbito laboral, algo que nos recuerda la importancia de alzar la voz.

Compartir estas historias le permite a las víctimas a recuperarse emocionalmente, que se haga justicia frente al agresor y advertir a otras mujeres a no caer en las mismas situaciones, pues son vulnerables a padecerlo ante sus superiores.

Ellas también tuvieron miedo de perder sus empleos, dejar de recibir oportunidades, dañar su reputación, exponerse a las críticas de terceros, entre otros obstáculos, pero vencer estos impedimentos ayuda a cambiar el sistema visibilizando los problemas.

Famosas que padecieron acoso sexual laboral

Jennifer Lopez

La intérprete de On the floor aseveró que en una ocasión un hombre poderoso de la industria del cine le pidió que le mostrara los senos como prueba, ya que iba a aparecer desnuda en una escena.

“Quería ver mis senos. Y yo le dije que no estábamos en el set (…) Dije que no, me defendí a mí misma. Pero recuerdo que en ese momento me entró el pánico. Y, por cierto, había una diseñadora de vestuario en la habitación conmigo. Así que había otra mujer en la habitación, él me dijo esto y yo dije que no”, comentó la cantante a The Hollywood Reporter.

Angelina Jolie

Precisamente con el Me Too y el caso de Harvey Weinstein, la actriz y directora aseguró que fue una de sus víctimas, pues recibió insinuaciones sexuales.

Esto sucedió en una reunión de trabajo en un hotel, cuando estaba negociando su participación en la película Jugando con el corazón (1998) y apenas tenía 21 años.

Salma Hayek

El también productor de cine acosó sexualmente en varias oportunidades a la mexicana, quien además sufrió de bullying de Weinstein cuando grababa la película Frida.

“Desde rechazar abrir la puerta de su habitación de hotel por las noches hasta negarse a ducharse con él o a que le diera un masaje. También relata otras situaciones más graves como no permitirle “que me hiciera sexo oral”, reseñó BBC.