Harry Potter: las reglas que los actores tuvieron que seguir y cambiaron su adolescencia

Harry Potter es de las sagas más exitosas de todos los tiempos, que llevó al éxito a Daniel Radcliffe, Emma Watson, y Rupert Grint, quienes comenzaron desde que eran niños.

Los vimos crecer en sus papeles de Harry Potter, Hermione Granger, y Ron Weasley, durante las 8 películas de fantasía, y aunque eran los más famosos y admirados, no fue fácil para ellos.

Y es que debían cumplir algunas reglas muy estrictas, que debían seguir a cabalidad, sin excepción alguna, o podían quedar fuera de las películas.

Reglas que debían cumplir los protagonistas de Harry Potter

Seguir con sus estudios

Como los actores comenzaron cuando solo eran unos niños, los productores se aseguraron que todos siguieran con sus estudios y cumplieran con sus tareas.

Ninguno podía abandonar las clases ni actividades escolares por la película, pues no debían ver ese trabajo como su única responsabilidad.

Incluso, el actor Oliver Phelps, confesó que durante algunas escenas los estudiantes de Hogwarts sí estaban haciendo sus actividades escolares.

No podían cambiar el look de su personaje

Cada actor tenía un look único que los diferenciaba, y durante los 10 años de grabación ninguno podía cambiar su imagen.

Estaba prohibido cambiar su look, por lo que por ejemplo Emma Watson no pudo modificar su cabello, y Draco Malfoy no podía broncearse ni cambiar el tono de su cabello.

No se podían llevar nada del set

Aunque interpretaron su personaje durante 10 años, y muchos quizás querrían quedarse con algún objeto que les recordara este proyecto tan importante de sus vidas, era algo prohibido.

Ninguno se podía llevar nada del set, y quien no cumpliera las reglas podía incluso ser amonestado, suspendido o quedar fuera de la película.

Estaba prohibido probar deportes de alto riesgo

Durante los 10 años de la filmación de Harry Potter, todos los actores tenían prohibido practicar deportes de alto riesgo.

Y es que podían sufrir algún accidente, y esto afectaría su trabajo y el del equipo, así que era impensable.

No consumir alcohol ni sustancias

Como vimos, los actores crecieron y vivieron parte de su adolescencia en el set de la película, pero estaba prohibido para ellos consumir alcohol ni ningún tipo de sustancias.

Ni en una fiesta, ni en ningún momento tenían permitido consumir bebidas alcohólicas, algo que a Daniel Radcliffe se le dificultó, pues rompió esta regla y tuvo que recibir ayuda.

Dentro de poco veremos a los actores reunidos en el especial Regreso a Hogwarts que será transmitido el 1 de enero del 2022 en HBO Max.