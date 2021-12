Festival de Viña 2023: Cecilia Bolocco y Rafael Araneda podrían ser los nuevos animadores

Luego que se confirmara que el Festival de Viña 2022 no se realizará debido a las condiciones sanitarias que ha implicado la pandemia de Covid-19, en Me Late entregaron nuevas informaciones respecto al futuro del evento viñamarino. Según reveló Paula Escobar, la siguiente edición contaría con nuevos animadores, dentro de cuyas opciones se barajan los nombres de Rafael Araneda y Cecilia Bolocco.

“Hasta hoy Martín Cárcamo junto con María Luisa Godoy eran los animadores oficiales. Tengo entendido que esto el 2023 no va a ser así porque hay dos nombres que se estarían barajando para la animación del certamen, que serían Rafael Araneda por TVN y Cecilia Bolocco por Canal 13″, contó la periodista en el programa de TV+.

Tras sus palabras, Andrés Caniulef destacó que “Rafael Araneda y Cecilia Bolocco, esa pareja que ustedes ven en pantalla serían, al menos eso es lo que se rumorea hasta ahora, los animadores del próximo Festival de Viña del Mar. Eso significaría también que ambos deben firmar por las casas televisivas. Rafa por TVN y Cecilia Bolocco por Canal 13. Cosa que ya estaría adelantada”.

Por su parte, Sergio Rojas reparó en los cambios que dicha decisión traería al interior de TVN y Canal 13, debido a que ambos famosos deberían ser contratados por los respectivos canales. “Obviamente que para que tu puedas estar representando un canal, tienes que ser contratado por él. Eso corroboraría o daría más fuerza aún a la llegada de Rafael Araneda a conducir Talento Rojo, y a Cecilia Bolocco que hace mucho tiempo quiere algo orientado al servicio, porque lo que ella busca principalmente es catapultar sus acciones en pro de esta fundación que ella impulsa”, dijo.

Andrés Caniulef precisó que “lo que se estaría conversando con Cecilia Bolocco es un programa estelar”. “Ya hubo algún tipo de anticipo con la conversación que mantuvo Diana. Uno de los proyectos que se barajaba para Diana, era precisamente en conjunto con Cecilia Bolocco”, señaló, mientras que Paula Escobar dio a conocer parte de la conversación que sostuvo con el actual animador de Enamorándonos.

“Yo hablé con él y él me responde respecto al tema de Rojo, y me dice ‘yo feliz de poder unirme a un proyecto que yo ayudé a fundar. No es descabellado que mi nombre suene dentro de los posibles animadores. No depende de mí en todo caso, depende de mi agenda’. Entonces Rafa Araneda en ningún momento dice ‘cero posibilidad, yo estoy en Estados Unidos’”, comentó la periodista.