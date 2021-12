Famosos que “rompieron las reglas” y se enamoraron en el set

Lo que para estos famosos comenzó como un trabajo, terminó siendo el lugar donde encontraron el amor. Y es que al parecer, no pudieron resistirse a los encantos de sus co-protagonistas. Si bien no a todos les duró el romance, otros ya llevan años de casados y hasta hijos. Otros, están apenas floreciendo pero lo que es un hecho es que nos encanta cuando el amor traspasa la pantalla.

Tom Holland y Zendaya

Quédate con el que te vea como Tom Holland a Zendaya. #SpiderManNoWayHome

La curiosidad por los romances que surgieron en el set volvió luego de que se revelara que Tom y Zendaya tenían prohibido tener una relación amorosa, o así lo reveló la productora ejecutiva Amy Pascal. “Me llevé a Tom y Zendaya a un lado, por separado, cuando los elegimos por primera vez y les dimos una conferencia”, reveló Pascal al The New York Times.

Por supuesto nada pudo evitar que la química que ambos tuvieron desde el primer momento se disparara a un encantador romance. Los rumores los envolvieron desde 2016, cuando co-protagonizaron la primer entrega de la saga, Spider-Man: Homecoming. Y aunque por mucho tiempo negaron que fueran algo “más que amigos”, la complicidad que mostraban dentro y fuera del set gritaba que había un gran amor entre ambos.

Este año los actores finalmente confirmaron su relación pero dejaron claro que mantendrían sus asuntos en privado para que nadie interfiera en lo que han construido juntos.

Ben Affleck y Jennifer Lopez

Ben Affleck y Jennifer Lopez han dado mucho de qué hablar este año, poniendo sobre la mesa el debate sobre qué tanto funciona regresar con un ex,. Se conocieron mientras filmaban Gigli, en 2002, consolidando uno de los romances más sonados y queridos de los 2000. Aunque cancelaron su compromiso en 2004 y cada uno hizo una vida por separado, el destino tenía otros planes para ellos, haciendo que se reencontraran y retomaran su amor más fuertes que nunca.

Natalie Portman y Benjamin Millepied

Natalie Portman y Benjamin Millepied se conocieron en el 2010 en la película 'El cisne negro', con la que Portman ganó su primer premio Óscar a mejor actriz. Para esta película, Benjamin fue su coreógrafo. La pareja ya tiene dos hijos.

Benjamin Millepied no es actor pero trabajó como coreógrafo en Black Swan, cinta en la que Natalie interpretó a una bailarina al borde de un ataque de nervios. Ella ganó un Oscar por su interpretación y también se enamoró de Millepied con quien tuvo un hijo en 2011. Se casaron en 2012 y aunque mantienen su relación en lo privado, son una de las parejas más estables.

Freddie Prinze jr. y Sarah Michelle Gellar

Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr. a través de los años.

Ambos son íconos adolescentes de los noventa indiscutibles y es que no sólo son guapos y carismáticos sno que además, tienen una de las relaciones más estables del espectáculo. Freddie y Sarah se conocieron durante el rodaje de I Know What You Did Last Summer de 1997 y luego se casaron en 2002. Ese mismo año trabajaron juntos en la película live action de Scooby Doo y repitieron sus papeles en 2004 para la secuela. Hoy tienen dos hijos juntos.

Ryan Gosling y Eva Mendes

Ryan y Eva son una de las parejas más herméticas de Hollywood sin embargo, puede que esa sea una de las claves de su amor tan sólido. Se conocieron en el set de la película The Place Beyond the Pines en 2011 y desde entonces fueron inseparables. Hoy tienen dos hijas, Esmeralda y Amanda.

Javier Bardem y Penélope Cruz

Aunque Javier y Penélope coprotagonizaron Jamon Jamon de 1992, no se enamoraron sino hasta 2007, en el set de Vicky Cristina Barcelona. Ambas cintas fueron dirigidas por Woody Allen y ambos actores son ganadores del Oscar lo que los hace tener mucho en común respecto a su carrera y ambiciones. Se casaron en 2010 y tienen dos hijos.

“Para mi amiga, mi socia, mi amor. Penélope: Te debo muchas cosas y te amo mucho”, fueron las palabras que Bardem dedicó a Cruz cuando ganó el prmeio a mejor actor por “Biutiful”.