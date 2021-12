Esposa de Chris Noth se muestra afectada tras conocer infidelidad y las acusaciones de abuso hacia el actor

El reboot de Sex and the City llegó con las polémicas acusaciones de tres mujeres hacia Chris Noth, quien dio vida al personaje de Mr. Big en la popular serie.

Las mujeres acusan al actor de haberlas agredido sexualmente; la primera en 2004 en Los Ángeles, y a las otras dos en 2010 y 2015, en Nueva York.

Las denuncias en su contra están afectando claramente la relación con su esposa y madre de sus dos hijos, Tara Wilson.

Fuentes cercanas a Tara aseguraron que se encuentra muy molesta por los alegatos de las tres mujeres y al parecer la pareja podría pasar las navidades por separado.

Chris Noth conoció a Tara Wilson en 2001, cuando ella trabajaba como camarera en The Cutting Room, del que el actor era uno de los propietarios.

Al poco tiempo, ambos iniciaron una relación de manera oficial (2002) y una década se casaron en en Maui, Hawaii.

Ambos son padres de Orion, un joven que hoy tiene 15 años quien es idéntica a su madre, 18 años después le dieron la bienvenida a Keats y que hoy cuenta con poco menos de 2 años de edad.

El famoso que atraviesa uno de sus momentos más oscuros, dio por mucho tiempo una imagen De esposo perfecto y familia perfecta junto a Tara, pero finalmente reconoció que haber mantenido relaciones sexuales extramatrimoniales con las dos mujeres que le acusan de violación en 2004 y 2015.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, las tres protagonistas de Sexo en Nueva York y compañeras de reparto de Noth, tomaron postura finalmente sobre la polémica que envuelve al actor.

Recordemos que Chris había negado rotundamente las acusaciones días atrás.

“Las acusaciones contra mí hechas por personas que conocí hace décadas son falsas. Estas historias podrían haber sido hace 30 años o 30 días, no siempre significa no, es una línea que no he cruzado. Es difícil no cuestionar el momento en el que estas historias han visto la luz. No sé el motivo real por el que están surgiendo ahora, pero sé esto: no agredí a estas mujeres”, dijo.

— Chris Noth,