Ellas perdieron el papel de“Trinity” en Matrix con el que Carrie-Ann Moss triunfó en Hollywood

En 1999, “The Matrix” se convirtió en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos por sus efectos visuales y arriesgada propuesta de una realidad alterna. Fue entonces cuando Keanu Reeves y Carrie-Ann Moss hicieron la mancuerna perfecta como Neo y Trinity, catapultándose a la cima.

Con el estreno de la cuarta entrega, “The Matrix: Resurrections” y el regreso de ambos a la pantalla, queda clao que ambos nacieron para protagonizar la saga. Sin embargo, no siempre estuvo planeado así ya que había otros famosos en la lista, especialmente para el papel de Trinity.

En aquel entonces Carrie-Ann era una desconocida que fue elegida como última opción pero terminó siendo un acierto.

Matrix: el antes y después de sus protagonistas Instagram @neo_trinity.fans_club

Trinity es una programadora de computadoras y una hacker que ha escapado de la Matrix. Aunque de principio se plantea a Keanu Reeves como único protagonista, a medida que avanza la historia, pasa a ser una pieza clave en esta distopia, además de que se con vierte en el interés amoroso de Neo.

Definitivamente este fue un personaje que marcó un pateaguas en las siguientes producciones de cintas de acción en la que las mujeres toman las riendas. Ellas fueron algunas de las que perdieron la oportunidad de convertirse en Trinity.

Ccarrie-Ann Moss

Madonna

La cantante siempre ha estado más enfocada en su carrera musical que en otra cosa sin embargo, dio una probada de sus dotes actorales cuando protagonizó Evita. Es así como quizá no es tan descabellado pensar que ella pudo interpretar a Trinity, como cuenta.

Durante una aparición en octubre de 2021 en The Tonight Show, Madonna reveló que rechazó un papel en la película de ciencia ficción de 1999. “¿Puedes creer eso? Es como una de las mejores películas jamás hechas. Una pequeña parte de mí se arrepiente de ese momento de mi vida”, le dijo a Jimmy Fallon.

Salma Hayek

Nadie puede negar que Salma Hayek se ha abierto paso en Hollywood con gran éxito. Recientemente, ella dio mucho de qué hablar tras formar parte de Eternals, interpetando a uno de los personajes femeninos más poderosos. Sin embargo, la famosa pudo haberse adentrado antes en la ciencie ficción con The Matrix.

En una ocasión, Hayek reveló a Entertainment Weekly que ella pudo haber interpretado a Trinity de no ser porque tuvo una de las peores audiciones de su carrera en Hollywood.

“Estábamos entre las cuatro finalistas para el personaje en ‘Matrix’. Habíamos superado muchos obstáculos, pruebas de cámara y muchas audiciones. Trajeron a unos coordinadores de acrobacias procedentes de Asia. Fue la prueba física. Soy flexible y ágil, pero también vaga. Realmente nunca fui al gimnasio. Me decían: ‘¡Tienes que correr!’ Y yo contestaba: ‘¿A dónde?’ Ni siquiera pude dar una vuelta a la habitación. ¡Y aquí viene Jada, una máquina mezquina, delgada y sexy! ¡Dios mío! ¡Era tan buena! ¡Fue tan vergonzoso!”, dijo.

Jada Pinkett Smith

Pinkett Smith sí forma parte de la saga como Niobe sin emabrgo, estuvo a punto de ser Trinity. Segú reveló en una entrevista de 2015 en The Howard Stern Show, ella hizo una audición para dicho papel pero como no había química con Reeves, quien interpretó a Neo, no se sintió convencida de su audición.

“Hice una audición para Trinity con Keanu”, le dijo a Stern. “Pero Keanu y yo no hicimos, eh, realmente hicimos clic ... En ese momento en particular, no, no lo hicimos ...en realidad nos hicimos muy buenos amigos”.

Stern se preguntó si Pinkett Smith culpaba a Reeves. “No creo que haya sido culpa suya. Creo que fue tan culpa mía como de cualquiera. No era solo Ke, era yo también “.La actriz dijo que sabía que no iba a conseguir el papel después de la audición, pero creía que Carrie-Anne Moss era la elección perfecta.