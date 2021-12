Así ha crecido Rocco, el hijo de Madonna que cautiva con su talento para el arte

Madonna tiene seis hijos: Lola, David, Estere, Mercy, Stelle y Rocco, este último que heredó su talento como artista y ahora se dedica a la pintura y al modelaje.

Nació el 11 de agosto de 2000 producto de la relación de la cantante con Guy Ritchie, y según medios internacionales, no guarda la mejor relación con su madre. De hecho, ha emprendido carrera en el mundo del arte sin querer beneficiarse de su fama.

Fue noticia gracias a su debut como pintor en una galería de Londres desde 2018, bajo el pseudónimo Rhed, informó Page Six.

Según Quién, ya ha vendido varias piezas por miles de dólares y quienes aprecian su trabajo, afirman que es muy talentoso y tiene futuro. Actualmente estudia Bellas Artes en la prestigiosa universidad Central Saint Martins.

La transformación de Rocco Ritchie, el hijo de Madonna

Pocos conocen sobre la vida de este joven de 21 años ya que prefiere mantenerse fuera del ojo público, a diferencia de su hermana Lola que cada vez gana más notoriedad.

No obstante, eso no le ha impedido hacer algunos trabajos como modelo, que realizó en agosto de este año apareciendo en la revista The Rake, donde los fans de la intérprete de La Isla Bonita comprobaron lo mucho que ha cambiado.

Se sabe que hoy día guarda más relación con su padre, el famoso cinesta que llevó a la pantalla éxitos como Sherlock Holmes y Justicia Implacable, que se divorició de Madonna en 2008. Incluso viven juntos en Londres, tras la batalla legal que los enfrentó cuando él tenía 15 años.

“En su tiempo libre se codea con otros retoños de celebridades como Brooklyn Beckham, hijo de David y Victoria, y se le ha relacionado sentimentalmente con la dj Kim Turnbull y con la cantante Chantelle Lee”, reseña El País.