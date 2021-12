Así fue la transformación de Nicole Kidman en uno de los iconos más importantes del cine

“Being the Ricardos”, la cinta dramática que plasma la relación entre Lucille Ball y Desi Arnaz, de I Love Lucy ya está dando mucho de qué hablar. Y es que aunque las opiniones están divididas, es un hecho que a Nicole Kidman y Javier Bardem les quedaron los papeles como anillo al dedo.

Muchos decían que Kidman no era la mejor opción para dar vida a la querida Lucy, algo que hizo que estuviera a punto de abandonar el proyecto. De acuerdo con la actriz, cuando comenzó a dudar de sí misma, el mismo director, Aaron Sorkin, terminó convenciéndola de que era perfecta.

“[Soy] un ser humano, así que hay un momento en el que dices, ‘Dios, tal vez no soy la persona adecuada para esto’”, dijo Kidman a Today. “Ahí es donde tener a alguien como Aaron [Sorkin, quien dirigió y escribió la película biográfica], quien realmente dijo al principio, él estaba como, ‘No quiero una interpretación o imitación perfecta de Lucy. No, no, no, no , No.’”

Lucie Arnaz, la hija de Ball y Arnaz, elogió la actuación de Kidman y agregó que logró capturar la “esencia básica” de la estrella de televisión. “Nicole hizo un trabajo espectacular”, dijo Lucie Arnaz a la revista The Palm Springs Life en agosto.

Nicole Kidman

La actriz de 54 años describió a Lucille Ball como una mujer ‘compleja’, por lo que tuvo que estar horas practicando su icónica ‘voz’, ademanes y gestos. Para lograrlo, Kidman tuvo un entrenamiento con un coach vocal que le ayudó a lograr la entoncación perfecta.

‘[Fue una] loca cantidad de horas trabajando meticulosamente en la fisicalidad, en la voz, en los movimientos, simplemente aprendiendo las palabras’, dijo Nicole a The Daily Telegraph.

De acuerdo con Kidman, uno de los retos de interpretar a Lucy fue quenunca supo mucho de ella mientras creía en Australia pero que cuando obtuvo el papel, encontró muchas similitudes. “Me encantaba bailar. Le encantaba bailar. Vi en ella el exceso de fuerza, su duro e imparable impulso para hacer que las cosas funcionen, seguir adelante, tener éxito. Su resistencia al hacer y filmar me recordó a mi madre”, dijo. ir

Para conseguir el look, la actriz tuvo una transformación física impactante con prótesis en la nariz y la boca pero también tuvieron que maquillar sus cejas por completo, algo que cambió su fisionomía.

Nicole Kidman

En contexto, I Love Lucy es una serie estadounidense que se emitió durante la década de los 50 (1951-1957). Ésta se convirtió en una de las más populares, obteniendo cinco premios Emmy y transmitiéndose en numerosos países. La genialidad que mostró a lo largo de las temporadas la llevó a seguir siendo reconocida aún en estos tiempos. En 2007 el show fue catalogado como uno de los “100 Best TV Shows of All-TIME”

La película se convierte en un “lado B” de la historia pues sigue a Ball y Arnaz durante una semana complicada de filmación de I Love Lucy, desde las lecturas de guión hasta el cierre de las grabaciones con audiencia en vivo. El drama también narra fragmentos de la vida de la famosa pareja.

La película se estrenó en la ciudad de Nueva York el 7 de diciembre de 2021 y tuvo un lanzamiento exclusivo en los Estados Unidos el 10 de diciembre de 2021. Finalmente fue liberada a nivel mundial en Prime Video el 21 de diciembre de 2021.