Adele habla sobre el momento más duro de su vida tras la muerte de su padre

No es ningún secreto que las canciones de Adele están llenas de drama y momentos específicos de su vida. Y mientras que todos están a la expectativa de su nuevo material discográfico, la británica ha dado claves de lo que escucharemos.

La cantante definitivamente está viviendo su mejor momento y ha dejado ver lo emocionada que está de volver a los escenarios. Recientemente ofreció un concierto como parte de un especial de la CBS, Adele One Night Only para presentar su disco.

Dentro de las celebraciones, Adele ha ofrecido entrevistas exclusivas en las que ha hablado de todo lo que rodea su nueva música.

El sencillo I Drink Wine tiene un a letra que llamó la atención pues explica por qué dejó el alcohol después de la muerte de su padre Mark Evans y su divorcio de su exmarido, Simon Konecki.

Se trata de la séptima canción del cuarto álbum de estudio de Adele, 30, que se estrena el 19 de noviembre de 2021.

La canción, que fue coescrita con Greg Kurstin (quien también escribió canciones como Easy on Me y Hello). Adele la cantó por primera vez en el concierto One Night Only y fue Oprah Winfrey quien consiguió que la cantante hablara de lo que hay detrás de la letra.

Aunque no reveló de quién se trataba la canción, los fanáticos creen que la canción podría ser sobre su padre ya que en una parte dice: “Cuando era niña, cada cosa podía volar mi mente / Remojarlo todo”. Me divierto, pero ahora solo tomo vino “, lo que insinúa su infancia”

El alcoholismo y la muerte del padre de Adele

El padre de Adele, Mark Evans, murió en mayo de 2021 de cáncer de intestino. La cantante estaba separada de él pues sufría de adicción al alcohol. Esto fue lo que lo llevó a separarse de su madre, Penny Adkins, cuando Adele tenía 3 años.

En una entrevista con The Sun en 2016, Evans se disculpó con Adele por lo “podrido” que era para ella como padre en medio de sus luchas con el alcohol.

“Yo era un padre podrido en un momento en que ella realmente me necesitaba”, dijo en ese momento. “Estaba guardando dos litros de vodka y siete u ocho pintas de Stella todos los días. Bebí así durante tres años. Solo Dios sabe cómo lo sobreviví. Estaba profundamente avergonzado de lo que me había convertido y sabía que lo más amable que podía hacer por Adele era asegurarme de que nunca me viera en ese estado “.

El padre de la intérprete de Someone Like You explicó que se volvió dependiente del alcohol después de perder a su propio padre, John, en 1999.

“Tomé de la botella con tanta fuerza que casi no me di cuenta de nada de lo que me sucedió durante tres años. Yo estaba muy, muy por debajo del fondo para entonces. Creo que hice que Oliver Reed pareciera un abstemio“, dijo. “Estaba en el lugar más oscuro que puedas imaginar. No vi salida. Realmente no me importaba si vivía o moría”.

Continuó: “Y todo el tiempo pensé: ¿Cómo puedo hacerle esto a Adele? Sabía que ella extrañaría a su abuelo tanto como yo porque tenían un vínculo tan estrecho. Ella lo adoraba. Sin embargo, todo lo que podía hacer era beber y estoy tan, tan avergonzado de mí mismo por eso. Estaba tan afligido que no podía ver más allá de mí mismo y cómo me sentía. No estuve allí para mi hija cuando debería haber estado y me arrepiento “.