Peka Parra habló sobre las críticas que ha recibido por escoger parto por cesárea

Cumplió 38 semanas y ya se encuentra en la recta final. Peka Parra cuenta los días para conocer a su hija Emma, y así lo dio a conocer mediante una publicación en redes sociales, en la que explicó que quedan “tan solo unos días y nuestra vida cambia nuevamente”.

Peka Parra reconoció sentirse “con nervios, mucho. Con ansiedad, mucha. Pero con más amor que nunca en la vida“. “El sentirte hija mía todos los días me llena de amor el corazón y felicidad el alma. Gracias por venir a nuestras vidas, por elegirnos como tus papás. No somos perfectos pero estamos dispuestos a mejorar todo lo que sea necesario para darte felicidad a ti, a tus hermanos y hermanos perrunos”, dijo.

Ingrid Parra se refirió a la etapa final de su embarazo – Instagram

“¡Te amamos infinitamente y te esperamos cada uno de nuestros días!”, agregó, haciendo un llamado a hombres y mujeres que enfrentan problemas para concebir. “¡No pierdan la fe! ¡No decaer! ¡Solo sentir amor por ustedes!”. “El amor es tu mejor remedio y tu mejor escudo, abracen al otro, escuchen al otro y por sobre todas las cosas pónganse en el lugar del otro (…) Es un camino difícil y pedregoso, pero te digo, ¡sí se puede! Mucho amor para esas familias”, cerró.

Peka Parra y las críticas que ha recibido por escoger parto por cesárea

A través de sus historias, Peka Parra reveló que este miércoles 13 de octubre recibirá a su hija Emma. Y es que la actriz escogió un parto por cesárea, el que programó para la semana 38.

La panelista de Más Vivi que Nunca se refirió al tema mediante la dinámica preguntas y respuestas, en donde incluso reconoció haber recibido críticas por su decisión. “Que atroz, como que mucha gente te dice ‘ay, no. Te va a doler mucho, te va a doler el doble’. ‘Ay, quiere cesárea y no quiere sufrir'”, comentó, para luego realizar una clara contestación.

“El cuerpo es mío, o el cuerpo es tuyo. Tú decides lo que quieres… Yo elegí cesárea básicamente porque no quiero que la Emma sufra. Yo me doy lo mismo. A mí me da igual, pero ella no va a sufrir”, dijo.