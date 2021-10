Pamela Díaz repasa a ejecutivos de TVN tras fin de “Mochileros”: “No me soportan”

Pamela Díaz nuevamente se refirió a los ejecutivos de TVN, luego que se confirmara el fin de Mochileros. Sus palabras surgieron en un nuevo capítulo de Me Late Prime, en donde fue consultada por el tema.

“Quiero preguntar por lo siguiente: ¿qué pasó con Mochileros? ¿Se pagó, no se pagó?“, preguntó Daniel Fuenzalida, a lo que la Fiera contestó: “Me van a pagar todo“.

Según explicó la animadora, el día anterior se reunió con Ignacio Gutiérrez y Jordi Castell, quienes participaron como invitados en el programa de TVN, aunque sus capítulos no alcanzaron a salir al aire.

“Hablamos del tema de TVN. Ellos me dicen ‘qué lata, porque de verdad lo que me pagaron fue un chiste… porque es muy chistoso para perder dos días, ir para mi casa con mis papás, el embarcadero…’, y me dijo ‘no puede ser que no salga porque yo no lo hice por la productora, lo hice por ti. Me parece súper falta de respeto‘“, contó.

Según contó Pamela Díaz, le sugirió a sus colegas enviarle una carta a TVN. Pero no fue lo único que manifestó en pantalla, ya que momentos después repasó a los ejecutivos del canal. Todo ocurrió tras el comentario de Sergio Rojas, quien señaló: “Tómalo por el lado positivo, fueron como unas mini vacaciones”.

Desde una mirada positiva, Andrés Caniulef indicó: “Yo creo que lo van a reagendar”. Una postura contraria a la de Daniel Fuenzalida, quien señaló que “no”. “No van a permitir que Pamela esté al aire en TVN“, dijo. “Me odian, no me soportan los ejecutivos. Les molesto, les caigo mal yo, una mujer insignificante”, señaló la Fiera.