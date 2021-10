4 outfits que prueban que Kim Kardashian es la reina de los looks monocromáticos

Kim Kardashian no solo es una celebridad exitosa e inspiradora, también se ha convertido en un icono de la moda.

La socialité de 40 años, impone tendencias con cada atuendo que lleva, con el que desafía las normas y reglas de la moda.

Y es que siempre sorprende con prendas originales y excéntricas, que, aunque genera polémica, se convierten en las favoritas de todas.

Recientemente ha dado clases de elegancia con atuendos monocromáticos, dejando claro que es la reina de la moda.

Kim Kardashian y sus looks monocromáticos

Pantalón y blusa negra

La celebridad lució sus curvas con elegancia y estilo llevando un pantalón negro ajustado que combinó con una blusa escotada con mangas largas.

Este atuendo lo complementó con botines negros también, luciendo estilizada y sofisticada a sus 40.

Short y top blanco

La integrante del clan Kardashian lució cómoda, sin perder la clase, con un atuendo monocromático en tono blanco.

Kim llevó un short y top mangas largas, con escote en V de estilo peluche, que llevó con medias y sandalias blancas también.

Blazer y pantalón fucsia

La famosa lució radiante e impactante en Nueva York llevando un pantalón con blazer de terciopelo en tono fucsia.

Este atuendo lo complementó con guantes y tacones en el mismo tono y su cabello lo llevó suelto y liso.

Falda y top celeste

Para un día de playa, Kim derrochó estilo y elegancia, con un look muy sexy y chic con una falda midi ajustada en tono celeste.

Este atuendo lo combinó con un top y guantes en el mismo tono, y dejó su melena suelta con ondas hermosas.

No quedan dudas que Kim es un referente de moda, y no solo impone tendencias con looks monocromáticos, también deja claro que el catsuit es la prenda que todas debemos llevar este 2021.

El catsuit en la prenda de una sola pieza que cubre todo el cuerpo, hecho con licra, que Kim ha llevado en sus últimas apariciones.

