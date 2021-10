Timothée Chalamet hace contundente declaración sobre el secreto de su éxito

Si algo tiene claro el actor Timothée Chalamet Wonka es que el reconocimiento no se da de la noche a la mañana, por ello él trabaja de forma incansable en diferentes proyectos que le permitan demostrar su versatilidad al público y a la industria y que esto sea la evidencia de que no le gusta encasillarse con ningún rol.

Es por ello que luego del abrumador éxito que le propinó “Call me by your name”, este joven de tan solo 25 años despegó en Hollywood con mérito propio y en producciones de las más variadas y que demostrarán que tiene potencial para cualquier tipo de trama.

Por eso, en una reciente entrevista ofreció contundentes declaraciones sobre lo que ha sido el secreto de su crecimiento en la industria.

Timothée Chalamet Wonka hace contundente declaración sobre su éxito

La imagen, talento y carisma de este chico una vez más vuelve a asomarse en la palestra pública, pues recientemente se revelaron las nuevas imágenes de este chico quien será el protagonista de la nueva versión de Charlie y la Fábrica de Chocolate.

Desde entonces, todos los ojos están puestos sobre todos sus proyectos que al parecer en este 2021 lo mantendrán muy ocupado y disfrutando de los buenos comentarios sobre sus papeles que son cada vez más versátiles.

Por eso, no es de extrañar que la revista Time le haya dedicado la portada y varias páginas a Timothée Chalamet, pues ahora más que nunca es la estrella del momento. Sin embargo, pese a que tiene motivos por los qué celebrar, él argumentó que su éxito se lo debe a un consejo que le propinó un colega muy cercano del que no quiso revelar su identidad para no generar polémicas.

“Uno de mis héroes, no puedo decir quién o me patearía el trasero, me rodeó con el brazo la primera noche que nos conocimos y me dio un consejo: “no hay películas de superhéroes”. El éxito es una combinación de suerte y recibir buenos consejos al principio de mi carrera para no encasillarme…Eres sólo un actor”, dijo Chalamet.

Con esto deja claro que nunca lo veremos interpretar a un personaje de este tipo, pues según su “mentor” o “gurú” del espectáculo, esto no le propinaría una buena reputación en la industria.

Más declaraciones de Timothée Chalamet Wonka

Este joven también demostró su madurez, pues asegura que aún no sabe cómo lidiar con la fama, pero esto es algo que no le quita el sueño, pues él siempre está enfocado en sus proyectos y no se detiene a ver el impacto que ha ido generando, pues eso le causaría mucho estrés o presiones.

Por el contrario, señaló que está muy enfocado en hacer cada papel desde el corazón y con la honestidad y sencillez, así como respeto que cada uno de ellos se merece. También indicó que trata de no copar su agenda, pues le gusta disfrutar cada rol y agradece cada vez que llega una propuesta nueva a su vida.

“Quizás soy ingenuo, pero confío en los poderes fácticos. Estoy agradecido de que salga todo en su momento”, dijo Chalamet.

Con esto queda claro que su objetivo es interpretar los roles con toda la dedicación que esto merece, que no le gusta apresurarse a hacer todo por la fama o dinero, sino para crear una carrera cada vez más sólida y diversa.

