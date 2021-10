Kristen Stewart envía mensaje a los príncipes William y Harry tras interpretar a su madre

Kristen Stewart asumió uno de los retos más grandes al ponerse en la piel de la princesa Diana durante la película ‘Spencer’ donde relata parte de su vida.

La actriz confesó que darle vida a Lady Di fue un poco “abrumador” y solo espera haber realizado un buen trabajo.

“Confié en el proceso. Por supuesto, es abrumador, no sabía que podía hacerlo cuando dije por primera vez que quería intentarlo, pero valía la pena intentarlo”, manifestó.

Tras las distintas entrevistas que ha ofrecido sobre esta producción que se espera que sea estrenada en 2022, decidió enviarles un mensaje a los príncipes William y Harry.

La intérprete manifestó que espera que la trama le muestre a los príncipes, todo el amor que existe por su madre.

“Espero que tomen que la amamos más de lo que la película puede incluso decir (…) Eso no es cierto. Creo que tal vez la película lo dice”, dijo durante el estreno de la película en el Festival de Cine de Londres.

Stewart se mostró agradecida por interpretarla y conectada a sus emociones.

“Cuando pienso en la familia real que ve la película, creo que está muy claro que no pretendemos saber nada, pero que el terreno en el que Diana creó para que todos soñamos y tratemos de conectarnos es enorme y todavía quiero vivir allí. Así que, supongo, gracias”, expresó.

‘Spencer’ contará parte de la vida de Diana de Gales en el marco de la Navidad en Sandringham en 1991, un año antes de que se anunciara su separación del príncipe Carlos en diciembre de 1992.

Lady Di se consideraba la princesa del pueblo, su humildad, belleza y carisma la hizo merecedora de ese pseudónimo.

Su vida conmueve a todos sus seguidores y Kristen no quedó alejada de ellos al conocer parte de lo que vivió.

La actriz protagoniza junto a Jack Farthing, quien estará a cargo de darle vida al príncipe Carlos.

“Nunca lo he conocido y realmente no lo conozco, y, obviamente, no creo que pueda realmente conocer a alguien hasta que pase algún tiempo adecuado con ellos. Pero leí una enorme cantidad de cosas que se sentía como auténtico a él como pude encontrar y muchas de sus palabras, traté de concentrarme en sus palabras para poder obtener su verdad en lugar de la versión de otras personas”, admitió Jack.