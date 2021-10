Kika Silva posó por primera vez junto a su nueva pareja

Hace unos días, Kika Silva confirmó que se encuentra en una nueva relación. La deportista, modelo y presentadora se refirió a su situación amorosa en conversación con José Miguel Viñuela, a quien aseguró: “Sí, conocí a alguien y estoy súper contenta. Mi corazón hace mucho tiempo que no estaba ocupado, pero parece que ahora está volviendo”.

“Acá no se pide pololeo y no he preguntado en qué estamos, pero yo no necesito esa conversación, como que estoy súper bien, tranquila, contenta, feliz”, agregó, entregando algunos detalles sobre su nueva pareja. “Es gringo y lo interesante de esto es que es un gran aprendizaje, porque todo es muy distinto“, dijo.

¿Quién es la nueva pareja de Kika Silva?

A días de confirmar que se encuentra en una nueva relación, Kika Silva compartió su primera fotografía junto al misterioso galán. Se trata de Timothy Burton Carpenter, con quien apareció en dos registros en blanco y negro.

Kika Silva compartió sus primeras fotografías junto a su nueva pareja – Instagram

Silva acompañó las imágenes solo con una letra “T”, la que representaría el nombre del apuesto joven que por estos días acompaña a la deportista de 29 años de edad.

De acuerdo con las averiguaciones realizadas por Nueva Mujer, el joven es hijo de Jake Burton, quien junto a su esposa Donna Carpenter fundó la conocida marca de snowboard Burton. Jake Burton falleció el 20 de noviembre, en Vermont, Estados Unidos.