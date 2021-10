Karen Bejarano lanzó reflexión en el Día de la Salud Mental: “Me costó 36 años darme cuenta que no podía sola”

El pasado 10 de octubre, se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, instancia que busca generar conciencia, educar y romper con los estigmas sociales en torno al tema. Karen Bejarano se hizo parte de la jornada compartiendo una extensa reflexión, impulsada por la depresión contra la que lucha desde hace un tiempo.

“Los procesos de cada uno de nosotros son personales, pero siempre debemos dejar que otros estén ahí para apoyarnos en ellos”, dijo, asegurando: “me costó 36 años darme cuenta que no podía sola. Que esta batalla que significa la depresión y un estrés post traumático severo, no se podían ganar sin el amor, el compromiso y la paciencia de mis seres amados… mi red de apoyo”.

Karen Bejarano lanzó reflexión en el Día Mundial de la Salud Mental – Instagram

Karen Bejarano explicó que cuando se refiere a su salud mental, muchos piensan que es un tema pasado, “que estoy mejor porque me ven sonriendo en alguna historia o rodeada de amor en algún post”. “La verdad es que es una lucha diaria entre mi ser y el deber ser, entre mis miedos y mis ganas de romper barreras, de mis angustias descontroladas y las miles de razones por las que debo mantener mi sonrisa. ¡Es durísimo!”, remarcó.

Si bien reconoció que no será fácil salir de aquel “bosque”, “cuando encuentre el camino correcto que me haga sentir plena incluso con mis vulnerabilidades, sabré que valió la pena atravesarlo”. “Ya no será necesario mirar el pasado, porque mi regalo del presente será mi único y gran motor para vivir la vida que deseo con todas las fuerzas de mi alma”, dijo.

El llamado de Karen Bejarano

“A todos aquellos que están entrando al bosque o que ya estén en él, ¡no se desesperen! Es parte del crecimiento más lindo que podrán experimentar aunque aún no puedan verlo de esa manera (…) Hoy elijo sanarme, mañana elijo sanarme y siempre elegiré sanarme, porque para amar a otros, primero debo amarme a mí. No le teman a quebrar los estándares impuestos, no le teman a quedarse solos. Somos muchos los que estamos mal y entre todos nos podemos ayudar“, cerró.