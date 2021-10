Daniel Fuenzalida recordó encuentro con Shakira: “Tuvimos una ondita rica”

El pasado viernes, Daniel Fuenzalida dio a conocer el especial encuentro que tuvo hace algunos años con Shakira. El animador se refirió a lo sucedido en un nuevo capítulo de Me Late Prime, en donde aseguró que “fue más que un piquito”.

Según explicó, su primer acercamiento ocurrió en una discoteque del sector oriente de Santiago. La artista colombiana había llegado al país para promocionar su disco “Pies Descalzos”, por lo que el animador asistió al evento por invitación del sello discográfico.

“No puedo contar más allá, pero… Fue más que un piquito“, contó, indicando que en ese entonces, “tenía 22 años, era el animador juvenil del momento. Estuvimos en una discoteque del sector oriente, ahí tuvimos una ondita rica y hubo beso”.

“A la entrada de la discoteque te ponían el prendedor de una flor. Me saqué el prendedor, y cuando pasa Shakira y me presentan. ‘Este es el programa juvenil del momento, él es su animador’. Yo me presenté, y noté que nos cruzamos las miradas, pupila con pupila penetraron. Yo sentí eso, y lo que hago es quitarme el prendedor, se lo paso y le digo ‘toma, esto es para ti'”, agregó.

“Ella se lo guarda, pasa por todas las mesas, yo me tomo otra piscolita, y cuando voy dando la vuelta, Shakira me ve que yo paso, me toma del brazo y me dice ‘todavía tengo tu flor’“, detalló Daniel Fuenzalida, quien por esos días animaba Extra Jóvenes.

Al recordar la experiencia que tuvo con la artista en la discoteque, el animador reveló que llegó al canal en donde se emitía su programa y pidió realizar un móvil desde el hotel en donde se hospedaba la intérprete de “Moscas en la Casa”.

“Como ya se confirmó el móvil, lo mandamos y antes de eso, cerca de las dos de la tarde, yo le mandé flores. Mandé flores al hotel a nombre mío, Daniel Fuenzalida, animador de Extra Jóvenes. Entonces vamos, hacemos el móvil, está Shakira con el periodista, monitor, ella mira a la cámara y dice ‘tú eres el de las flores de anoche’ y yo le digo ‘sí, y soy también el que te mandó flores al hotel'”, recordó.

Luego de realizar el móvil, el animador contó que recibió el llamado del director de la compañía para invitarlo a una cena, debido a que la cantante quería agradecerle. “Fui a la comida, hasta que quedamos solos… la besé y luego fuimos al lobby del hotel“, señaló.