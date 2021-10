Omar Chaparro le entrega la conducción de “¿Quién es la máscara?” a Adrián Uribe

Quién es la máscara votar 2021 ya inició la nueva temporada en la que nuevamente 18 personalidades se disfrazan y esconden detrás de varios personajes para realizar sus performance.

Pero más allá de la novedad de esta nueva emisión que estuvo repleta de sorpresas, se presentó de forma oficial quién será ahora el encargado de animar este reality que se transmite por El canal de las estrellas todos los domingos.

Y es que de forma muy jocosa y divertida, Omar Chaparro le entregó la responsabilidad de la animación a su gran amigo Adrián Uribe quien pensaba que había sido solo un invitado para este estreno, sin saber que realmente se le estaba otorgando, de forma oficial, el programa tan exitoso que le encanta al público.

Quién es la máscara votar 2021: Omar Chaparro entregó a Adrián Uribe la animación de este programa

Todo resultó sorpresivo y hasta emocionante, pues Omar fue el encargado de dirigir la primera parte del programa, pero una vez que salió para mostrar su nueva faceta de cantante, culminó su presentación e hizo gala de su espontaneidad para llamar a Uribe y decirle que de ahora en adelante era él quien estaría al frente del reality.

“Las locuras mías”, fue el tema que presentó Chaparro al público junto con el artista Joey Montana, juntos están haciendo una dupla muy llamativa con la que combinan los ritmos tradicionales mexicanos, con el flow de lo urbano.

Esto llena de emoción al también actor quien ahora posee una agenda repleta de trabajo y por ello deja a un lado este programa con el que divirtió a los fieles fans quienes amane este concepto lleno de entretenimiento y mucha diversión.

Con este anuncio se dispararon las reacciones en la redes sociales. Más de uno aplaudió este acto de camaradería y sobre todo de derroche de talento, pues Uribe es una de las figuras más queridas por los mexicanos y se ha sabido ganar el cariño, respeto y admiración de sus seguidores.

Pero ahora en esta faceta de la animación del programa Quién es la máscara le tocará llevar las riendas de cada uno de los participantes quienes desde ya están entraron en la competencia y deberán armarse de creatividad para salir victoriosos.

Más detalles de Quién es la máscara votar 2021

De inmediato Uribe se metió en su nuevo rol y fue el encargado de presentar luego del derroche de emociones, al jurado que los estará acompañando en esta nueva temporada.

Carlos Rivera, Juanpa Zurita, Mónica Huarte y Yuri fueron las figuras anunciadas en esta velada y fueron los que se encargaron de evaluar cada desempeño. A este jurado se le sumó luego Chaparro como invitado, ya que finalmente consiguió a su llave o fórmula ideal para decir adiós por completo a este proyecto que lo llenó de tantas satisfacciones.

“Gracias por invitarme a cantar y a formar parte de tu show. Te quiero tanto que no me fui, sino que me quedé para aplaudirte y para entregarte la estafeta, sé que lo vas a hacer increíble”.

Esas fueron las palabras o discurso que le expresó Chaparro a su amigo quien está muy contento de sumir este nuevo reto en las pantallas de Televisa. Por lo que ahora veremos cada domingo a Adrián Uribe animar este espacio lleno de humor y artistas que sorprenderán al público.

La misión ahora es descubrir Quién es la máscara y cómo el jurado evaluará cada desempeño que seguramente causará muchas risas y emociones en los fieles televidentes de este reality que regresó renovado y repleto de cientos de sorpresas para toda la familia.

Te recordamos en video: