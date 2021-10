Kim Kardashian muestra su faceta humorista y bromea sobre su vídeo íntimo filtrado

Kim Kardashian mostró su faceta humorista, como pocas veces suele hacerlo, al ser la encargada de presentar Saturday Night Live, el legendario show de sketch de Estados Unidos.

En su aparición, la socialité habló sobre su vida con un toque de sarcasmo y diversión mofándose de sus propias experiencias y familia.

Algunos de los temas que abordó fueron su polémico vídeo sexual filtrado hace algunos años, y el divorcio con Kanye.

Fue en 2002 cuando se filtró un vídeo sexual con su ex Ray J y la grabación se convirtió en la grabación porno más vista de la historia, con 100 millones de vistas.

“Cuando me invitaron me quedé como: ‘¿Quieren que sea la presentadora? ¿Por qué? No he estrenado una película en mucho tiempo. En realidad, sólo he estrenado una y nadie me avisó de la premiere. A mi madre se le debió de olvidar”, dijo, dijo haciendo referencia al vídeo del que se rumoreó que había sido su madre quien lo divulgó.