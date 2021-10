Francisca Walker se refirió por primera vez a su hijo con Mario Horton: “Estaba feliz”

Durante una transmisión en vivo junto a Teresita Reyes, Francisca Walker se refirió por primera vez a su embarazo. Recordemos que la actriz se convirtió en madre junto al actor Mario Horton, con quien mantiene una relación desde hace varios años.

En el programa A Calzón Quitado, conducido por su colega, la intérprete reveló cómo se enteró que estaba esperando un bebé. “Fue cuando estábamos grabando todavía”, contó, aludiendo a la teleserie Yo Soy Lorenzo.

“No caché, estaba súper desconectada. Me notaba más peluda y se me caía el pelo pero yo pensaba que era raro. No caché, pero ya entrando a las seis semanas me enteré que estaba embarazada“, agregó.

Francisca Walker contó cómo se enteró que estaba embarazada – Instagram

Consultada por su reacción en torno al embarazo, Francisca Walker comentó: “Yo estaba feliz porque quería igual. Ya había pensado que era el tiempo y como ya cachaba que venía la pandemia y que se iba a paralizar todo… era un buen momento. Sobre todo como actriz, para no verme forzada a renunciar a ciertas cosas, era perfecto”.

Además, reflexionó en torno al proceso entregando una positiva impresión sobre su espera. “Es tan rico estar embarazada, uno se siente como superior, como libre“, dijo. “¡Es vida adentro tuyo!”, complementó Teresita Reyes.

“Es la raja”, agregó Walker, quien aseguró que antes tenía conversaciones sobre la maternidad y le daban “lata”. “Escuchaba a las mujeres hablar de esto y me daba mucha lata. Era un tema como fome, pero ahora una ralla con la cuestión. Una se vuelve loca con el tema”, explicó.