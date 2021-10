Esta es la nueva serie que busca destronar ‘El juego del calamar’

La competencia en Netflix ha estado bastante reñida este año entre las producciones que se han estrenado y han dado mucho de que hablar. Es el caso de ‘El juego del Calamar’, una serie que rompió récord en la plataforma y que se mantiene en los primeros puestos como la más vista.

Como era de esperarse la competencia buscará contrarrestar sus números y una de las producciones que se perfila para lograrlo es ‘Las cosas por limpiar’, la cual ha ido escalando puestos en el gigante de streaming desde el día de estreno el pasado 1 de octubre.

¿De qué trata la serie que busca destronar ‘El juego del calamar’?

La historia se basa en la vida de de Alex, una madre soltera que recurre a limpiar casas para tratar de llegar a fin de mes mientras huye de una relación abusiva y lucha por salir de la indigencia para darle a su hija Maddy una vida mejor.

Una trama conmovedora con un toque de humor que muestra la realidad de una mujer desesperada dispuesta a hacer lo que sea por el bienestar de su hija en medio de su resiliencia.

Que serie tan increíble “Las cosas por limpiar” de Netflix. Tenía muchísimo sin ver una serie tan real, con una visión tan atinada de lo que viven tantas mujeres al separarse siendo madres y dependientes económicamente. Basada en la historia de Stephanie Land narrada en “Maid”. — Jonathan Olivera (@SoyHumanologo) October 4, 2021

Una realidad que atraviesas muchas madres solteras que por distintas circunstancias enfrentan duros sacrificios.

Ojalá que toda mujer que vea la serie "Las cosas por limpiar" nunca se vea en una situación así o sí se ve en un punto así tenga el valor para huir, el coraje suficiente, la mente clara y abierta para buscar la autosuficiencia. — Pau (@LaPauDice) October 2, 2021

‘Las cosas por limpiar’ está compuesta por 10 episodios basados en la autobiografía del New York Times Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive (Criada: trabajo duro, poco pago y una madre que quiere sobrevivir), de Stephanie Land.

Ayer terminamos de ver Maid o mejor conocida como Las cosas por limpiar y debo decir que tiene uno de los mejores soundtracks que he escuchado en años en una serie de Netflix. No se como lo lograron pero es brutal les recomiendo esta serie y su música. pic.twitter.com/jO1m1HqLCc — Arturo Brito (@ArturoBrito) October 4, 2021

Los productores de la serie son Margot Robbie (Birds of Prey; I, Tonya) y John Wells (E.R., Shameless) y fue la misma Land quien decidió llevar la historia a las pantallas luego de que su libro se posicionara en el puesto #1 en ventas.

