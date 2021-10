“Te quiero como amigo”, la película que te hará reflexionar sobre el amor imposible

La friendzone es una de las temáticas principales de la película que estrenó Netflix este fin de semana.

Con su título en español “Te quiero como amigo” no hubo quien no se sintiera atraído por esta producción, ya que muchos consideran que están en esta “área” de peligro en la que se podrían estar enamorando y hay quienes sienten la fortuna de tener de cerca a la persona que aman sin aparentes conflictos emocionales.

Y es que luego de su lanzamiento se generaron debates sobre esta comedia romántica brasilera que presenta a un chico muy noble e ingenuo que solo busca agradar a la chica de la que se flechó de inmediato y con quien disfruta de su compañía sin poder expresar sus verdaderos sentimientos.

Friendzone, la película que te hará reflexionar sobre el amor imposible

Pero a medida que transcurre la trama y Rose se percata de que Titi quiere algo más que una amistad, ella decide alejarlo de su vida porque no siente nada por él y no quiere arruinar su relación, sin embargo, este chico se aleja, ya que se siente decepcionado y por ello inicia un nuevo romance con la chica más popular con quien no soporta sus arranques de exposición en las redes sociales.

Pero él decide estar con ella, ya que las amigas incondicionales de Titi le hicieron ver que él debía cambiar de look y actitud para lograr enamorar a la chica que ama. Ante este proceso, Rose se da cuenta de que quien era su mejor amigo le resulta cada vez más atractivo e interesante.

Ella decide buscarlo, pero una vez más surge un desencuentro en el que ambos se echan en cara que son felices con sus parejas. Luego de ello ocurren otras situaciones en las que Rose y Titi se molestan una vez más y la protagonista de esta trama le deja ver que él esta en una “Friendzone” en la que no quiere que salga por temor a perderlo.

Sin embargo, con el paso del tiempo, ella se da cuenta que él es el amor de su vida y por tanto decide aceptarlo y ser feliz junto a quien antes era su amor platónico.

Esta trama no resulta nada novedosa para el público, pero se convirtió en una de las películas más exitosas en México por la naturalidad con la que se toca este tema que es muy común para los jóvenes de ahora que entablan relaciones en las que buscan ir más allá incluso sin compromisos o situaciones que manifiesten sentimientos que pueden afectar a alguno de los dos.

También se maneja el drama o dolor que puede presentarse una vez que la otra persona descubre que está enamorada de su fiel “amigo (a)” que es la que mejor conoce sus gustos, secretos, debilidades y las maneras para conquistarlos.

De esto se valió el protagonista quien pese a tener otro tipos de relaciones no bajó la guardia y siempre estuvo para la chica que amaba pese a que ella lo rechazara.

Así queda demostrado que el amor imposible solo es así, si ambos o uno de los dos decide ser un “imposible” y rechazar a quien de forma incondicional puede dar todo el amor que posee.

De ahí que el éxito de esta producción se basa en ver cómo sí se puede salir de esa “Friendzone” en la que por muy cómodos que ambos estén siempre hay uno que va a manifestar el amor de forma muy diferente y real.

Así que si estas viviendo esta situación, no dudes en tomar nota de los tips que Titi ofrece en esta película que se ha convertido en una guía para los “amigos con derecho”.

