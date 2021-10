Esto es lo que pasa si marcas el número de la serie “El juego del calamar”

El juego del calamar, sin duda, se ha convertido en un fenómeno de Netflix, tanto que se han desatado una serie de interrogantes sobre esta trama creada por Dong-hyuk Hwang en la que aparecen detalles que han captado la atención de los más curiosos.

Tal es el caso de el número que aparece en la tarjeta del tan peligroso juego final que es el que lleva el título de esta producción. Para muchos esto tenía un significado, por lo que no dudaron en marcarlo y llevarse una tremenda sorpresa.

Y es que existe una persona que contesta este contacto que fue publicado en una de las escenas más emblemáticas de la trama que crea tantas tensiones de inicio a fin. Y como esto fue replicándose en las redes sociales, el usuario de este número decidió hablar al respecto.

Esto es lo que pasa si marcas el número que aparece en El juego del calamar

Este usuario no es más que un coreano de avanzada edad que tiene asignado este número desde hace 10 años y al principio no entendía el por qué de la noche a la mañana comenzó a recibir tantas llamadas que incluso le acababan la batería del celular.

Una vez que le fue notificado qué era lo que sucedía optó por pedir que no se marque más este número que consta de ocho dígitos y que de la noche a la mañana se convirtió en uno de los más marcados luego del estreno de la serie.

“Es molesto al punto que la gente llama sin importar si es de madrugada. Mi celular se apaga al mediodía porque la batería se agota con tantas llamadas. Al inicio no sabía por qué pasaba eso, pero mi amigo me contó que mi número había aparecido en la serie”dijo en una reciente entrevista.

Con esto, el público entendió que debía hacer caso omiso a este contacto que no los lleva a ningún tipo de juego real, simplemente se trató de una casualidad en la que este usuario coreano salió “afectado”, pues su tranquilidad se acabó, pues aún hay quienes por curiosidad marcan el contacto que hizo popular esta historia.

Detalles de lo que sería una segunda temporada

Ante el inminente furor que ha generado esta trama, su realizador fue consultado solo para saber si existía una segunda temporada, ya que para muchos aún hay mucho por contar y quienes se cautivaron con esta novedosa serie esperan una continuidad que les permita fortalecer aún más este fenómeno coreano que le ha dado la vuelta al mundo.

Y aunque no ofreció una respuesta contundente o afirmativa, dejó claro que está consiente del impacto que produjo, pero aún no tiene idea cómo seguirla, pues esto requiere tiempo.

“En mis primeros días, bebía media botella de soju para que fluyeran los juegos creativos. Ya no puedo hacer eso. Escribir ‘El juego del calamar’ fue más difícil de lo normal para mí, ya que era una serie, no una película. Me llevó seis meses escribir y reescribir los dos primeros episodios… No tengo planes bien desarrollados para una segunda temporada. Es bastante agotador pensar en ello”, dijo.

Pero también se mostró entusiasta al referir que está claro que esta historia que escribió en 2008 es todo un “boom”, pero para lograrlo le tomó mucho tiempo. Así que si decide hacerlo habrá que esperar que la musa y demás momentos de creatividad regresen para que pueda desarrollar una segunda parte de una trama tan bien pensada y que ha dado tan buenos resultados a nivel mundial.

Te recomendamos en video: