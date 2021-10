Madonna se solidariza con Britney en su proceso legal y la felicita por su compromiso con Sam

La cantante Britney Spears sigue en el tapete con su proceso legal en el que su padre exigía la tutela millonaria del patrimonio de la artista desde inicios de su carrera.

Esto fue una etapa muy conflictiva para la joven estrella que mientras crecía y se posicionaba como una de las mejores exponentes, también era presionada, controlada y hasta manipulada por su mentor de quien logró desligarse por completo.

Sin embargo, tras el movimiento “Free Britney” que se generó tras las declaraciones de Spears quien se ha sentido traumatizada con este pasado que ha afectado hasta su presente, se ha sumado una nueva aliada como lo es Madonna.

Britney Spears recibe apoyo de Madonna ante su proceso legal

Ella alzó su voz y dejó claro que está de acuerdo con todo lo que la intérprete de “Baby One More Time” realizó para desligarse por completo de ese yugo. Además se conoció que una vez que el padre de la cantante renunciaba a la tutela de “Brit”, la llamada diva del pop no dudó en llamar a su colega para alentarla a seguir firme en ese proceso que tanto daño le hizo a esta chica que aún trata de olvidar este terrible pasado.

Y ahora con el anuncio del documental “Britney Vs Spears” se reavivan momentos que la cantante quiere mostrar a fin de que el mundo conozca su verdad, su realidad y esto lo hace a través de contundentes pruebas en las que se incluyen llamadas, mensajes, videos y confesiones de sus cercanos quienes fueron testigos de algunas circunstancias calificadas de inadecuadas.

Con este movimiento que se está generando nuevamente Madonna no solo muestra su cercanía con la también estrella pop, sino que confirma su calidad humana y la intención de apoyar al gremio femenino que está siendo cada vez más atacado por el machismo y por quienes solo buscan el beneficios propio a través de la explotación del talento.

A criterio de fuentes cercanas a Britney Spears la intérprete de “Like a Virgin” siempre se ha mostrado dispuesta a apoyar a esta chica que ha sido tan golpeada por la industria y por sus propios familiares. Hay quienes aseguran que siempre le ha tendido la mano y le ha hecho seguimiento a la rubia intérprete que ahora busca rehacer su vida.

Madonna felicita a Britney Spears por su compromiso con Sam

La solidaridad de Madonna ha sido tal que no siempre ha estado presente en los momentos malos de “Brit” ella también ha estado atenta a los nuevos pasos de su compañera, pues al saberse la noticia del compromiso que ahora asume con Sam Asghari, ella no podía dejar pasar el momento para felicitarla y nuevamente brindarle su mano amiga.

El portal Entertainment Tonight Online fue el encargado de revelar esta noticia que alegra a la fanaticada de ambas estrellas quienes más allá de ser rivales, porque manejan un mismo género en la industria del entretenimiento, son muy cercanas, humanas y trabajan en pro de defender ahora más que nunca al gremio femenino.

“Simplemente quería ver qué tal le va y felicitarla por su matrimonio porque se casará pronto”, señaló Madonna al portal.

Amor a la vista

Una vez que se conoció la noticia de este tan esperado compromiso a Britney le llovieron las felicitaciones, así como las demostraciones de cariño de parte de su fiel fanaticada que espera que ella sea completamente feliz al lado de Sam quien se ha mostrado como uno de los hombres más fieles y enamorados.

En sus redes sociales no paran de mostrar su amor y lo conectados que están en esta etapa en la que consolidarán ante Dios su relación.

Te recomendamos en video: