La reflexión de Leonor Varela tras comentarios por su apariencia: “Este es mi cuerpo”

Las interacciones y la cercanía que permiten las redes sociales, ha generado distintos efectos entre los famosos, aunque muchos de estos han saboreado el lado más amargo de las plataformas. Tal es el caso de Leonor Varela, quien recientemente compartió una reflexión a raíz de los comentarios que recibe en torno a su cuerpo.

Mediante el formato historias, la actriz que se encuentra radicada en Estados Unidos desde hace varios años, publicó algunas fotografías en las que aparece practicando deportes. “Mover mi cuerpo hace parte de mi auto cuidado: me hace sentir bien. Me hace sentir sana. Me hace sentir fuerte”, escribió encima de la imagen.

Leonor Varela compartió una reflexión a raíz de los comentarios sobre su cuerpo – Instagram

“Lo que encuentro negativo es el foco en la imagen de nuestro cuerpo. Este es mi cuerpo. Ha sido así casi toda mi vida. No lo hace más válido o mejor que otro…”, añadió, como parte de un llamado de atención.

Leonor Varela manifestó su rechazo hacia los calificativos que surgen en las redes sociales, e invitó a los usuarios a enfocarse en el bienestar de las personas. “Me apena la cantidad de comentarios estilo: ‘estás muy así, o muy asá…’“, dijo.

“¿Será posible focalizarnos en nuestro bienestar?”, preguntó la actriz – Instagram

“¿Será posible focalizarnos en nuestro bienestar? En lo que nos motiva e inspira? Creo que así nos elevaríamos las unas a las otras“, cerró, con una pregunta abierta.