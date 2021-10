Fans reaccionan en redes ante el estreno de ‘Grey’s Anatomy’ temporada 18

Como era de esperarse el estreno de Greys Anatomy temporada 18 desató las emociones del público en las redes sociales, tanto que esta serie médica se volvió tendencia por la cantidad de memes, chistes y demás reacciones que se colaron en el mundo 2.0.

Todo ello hizo reír a la fiel fanaticada que no pudo aguantar las ganas de descubrir qué fue lo que sucedió en este primer capítulo, pues, por ahora la trama creada por Shonda Rhimes, solo puede ser vista en Estados Unidos por la cadena ABC.

Sin embargo, esto no fue impedimento para que la audiencia conociera a través de estas publicaciones el eje central de lo que se vio en este estreno en el que de inmediato se incorporaron las tan esperadas figuras como la doctora Addison Montgomery, Ellis Gray, Megan Hunt.

Fans reaccionan en redes ante el estreno de Greys Anatomy temporada 18

Todo ello, junto con el retorno de Meredith Grey al Grey Sloan Memorial Hospital conmocionó las redes sociales, pues en cada escena se podía apreciar a cada uno de estos personajes que han marcado la pauta en este drama médico que está más impactante que nunca.

Pero sin duda, la creatividad e ingenio se apoderaron de las redes en las que la imagen de una de las pacientes completamente despeinadas se robó toda la atención del público que aún no entiende qué sucedió con esta chica, pero esto no impidió que fuera usada para hacer chistes sobre este regreso de temporada.

yo después de estar encerradx mas de un año en mi casa: #GreysAnatomy #GreysAnatomy18 pic.twitter.com/ZSg93A4fMB — camillaluddxngton (@Maximil74646633) October 1, 2021

La nueva propuesta de matrimonio de Amelia y Link no podía pasar por alto, pues de nueva cuenta este chico salió con el corazón roto ante la negativa de esta mujer que quiere cambiar el rumbo a su vida y no precisamente a través de un matrimonio. Aquí se sumaron haters y el público que no entiende el por qué la negativa de esta chica hacía una bonita relación.

Estoy lista.

Estoy lista para defender a Amelia de los Haters que creen que estaba obligada a aceptar la propuesta de matrimonio de Link. 🙂#GreysAnatomy18 pic.twitter.com/zyNA3mvnzQ — Yakkunᴥ︎︎︎ (@murphyhansenn) October 1, 2021

El drama una vez más fue el protagonista de esta historia que remueve las fibras de las emociones. Es por ello que hubo usuarios que expresaron que hasta los primeros minutos de esta nueva temporada los emocionó tanto que no aguantaron las ganas de llorar.

Los agradecimientos por este regreso también se colaron entre la gran cantidad de memes e imágenes que aún siguen siendo los protagonistas de esta entrega que viene repleta de muchas sorpresas tal y cómo lo adelantó Rhimes.

Gracias #GreysAnatomy18 por devolverme las ganas de vivir — Militante de Greys (Spoiler alert) (@Huer_Medrano_54) October 1, 2021

La imagen icónica de Homero trajeado de forma muy elegante no podía faltar en esta tendencia en la que Greys Anatomy temporada 18 era el motivo de esta dinámica en redes a la que se sumaron los fieles fans.

Y por qué tan elegante?

Hoy estrenan la temporada 18 de grey's Anatomy

Con permisaaaaaaaaa#GreysAnatomy #GreysAnatomy18 #GreysxStation19 pic.twitter.com/ez9kpKUudb — Stephm (@Pimensteep) September 30, 2021

Novedades de este estreno

Más allá del fenómeno que se generó tras el lanzamiento de la nueva entrega, se presentaron también momentos importantes y que definirán el camino de esta serie que está cada vez más emocionante.

Y todo ello viene dado por el regreso del exnovio de “Mer” quien tras un accidente fue ingresado a la sala de emergencias del Grey Sloan Memorial Hospital y la jefa de cirugías lo atendió con mucha sorpresa, pues nunca imaginó que éste estuviera de vuelta a su vida.

La complicidad de ambos a través de las miradas, preocupó a quienes consideran que éste podría estar de regreso para mostrarle una versión mejorada de su relación. Esto dividió las opiniones entre la audiencia que considera que Mer debe darse la oportunidad, pero con alguien mejor que él.

Pero, por ahora es muy pronto para sacar conclusiones, lo importante es revivir la emoción de ver de nuevo a cada uno de los personajes emblemáticos de esta serie que ha conquistado el corazón de la audiencia a nivel mundial.

