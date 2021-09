Chrissy Teigen recuerda lo difícil que es para una madre perder a un hijo

Perder un hijo es una de las peores experiencias que puede llegar a tener una madre. Chrissy Teigen y John Legend lo vivieron hace un año y la modelo recordó el dolor que sintió en ese momento.

Fue en septiembre de 2020 cuando la pareja recibió la peor noticia en el quinto mes de su embarazo.

Jack había sido el nombre que habían escogido para quien sería su tercer hijo a quien recuerdan día tras día.

La estrella confesó que su dolor sigue intacto aunque intenta reponerse.

Con una imagen de ella junto a su esposo llorando, en aquella ocasión recordó el momento.

“Y al hijo que casi tenemos. Hace un año me diste el mayor dolor que jamás haya podido imaginar para demostrarme que podía sobrevivir a cualquier cosa, incluso si no quería. No pude cuidarte, pero viniste y fuiste para que me amara y me cuidara porque nuestros cuerpos son preciosos y la vida es un milagro. Me dijeron que sería más fácil, pero sí, eso aún no ha comenzado. Mamá y papá te amarán por siempre”, expresó.