Memes que ha generado la perturbadora serie “El juego del calamar”

Los memes El juego del calamar no han tenido límites en las redes sociales. Cada vez son más las imágenes que están haciendo reír al mundo entero con contenido lleno de humor negro, sarcasmos e ironías.

Y es que desde que se estrenó esta perturbadora historia no hay quienes no hayan reaccionado a ella, bien sea a través de chistes o comentarios, así como debates en los que cada quien opina qué es lo correcto y que no en esta trama.

El “boom” tan repentino que generó desde su estreno ha sido indetenible y por eso, te mostramos cómo se han comportado las redes sociales ante ello.

Memes El juego del calamar: Mira lo que se ha colado en redes sociales

La serie surcoreana se estrenó el pasado 17 de septiembre y desde entonces no ha parado de generar noticias ni reacciones. Unas a favor, otras en contra y no pueden faltar quienes han aprovechado esta tendencia para crear memes con escenas muy emblemáticas con cada uno de los juegos o dinámicas presentadas en esta historia.

Hay usuarios quienes ante el desconocimiento de la trama se han dado a la tarea de sumarse a este “boom” con chistes en los que indican qué fue lo que pensaron antes de ver esta tan perturbadora producción.

Cuando le pregunto a alguien que serie ve y me dice los juegos del calamar.



Yo en mi mente: pic.twitter.com/IYVwFtJ40J — Fernando (@MrAyala_) September 25, 2021

También hubo quienes no se resistieron a la tentación de evocar a la famosa serie The Simpsons pues para muchos realizadores esta particular familia ha sido muy visionaria y siempre se adelanta a cada hecho en el que siempre hay capítulos que se relacionan con los proyectos que se estrenan con el paso de los años.

Incluso, hubo quienes señalaron que ellos no podían quedarse atrás y publicaron imágenes en los que un calamar es el protagonista de varias escenas, lo que se traduce que hace alusión a esta serie de Netflix.

Los Simpson predijeron El Juego del Calamar. 🦑 ⏹🔼⏺ pic.twitter.com/TfRojpWtIx — Simpsonito (@SimpsonitoMX) September 24, 2021

Pero la creatividad de los usuarios fue más allá pues la muñeca que sirve de guía para varias dinámicas y que ha sido calificada como muy “satánica” o “tenebrosa” también fue protagonista de varios memes.

Todos ellos orientados a generar comentarios satíricos y que bien reflejan las ganas de hacer reír al público que ha quedado impactado con esta trama que fue creada en 2008, pero no fue sino hasta ahora que logró ser mostrada al mundo.

Sus protagonistas también han formado parte de estas manifestaciones en las que no puede faltar la ironía, así como las críticas que dan risa sobre hechos de la vida real.

Por eso, se lograron colar también memes donde se aprecia a Gi-Hun siendo víctima de todas las adversidades de este juego y cómo se puede aplicar a la realidad que muchos viven. Esto no podía pasarse por alto y por eso, su imagen fue usada para varios chistes.

Yo entrando a la carrera toda llena de vida // yo en mi último semestre#ElJuegoDelCalamar pic.twitter.com/5RGF5QKh6u — Ely 🌼 (@Berelaine_) September 25, 2021

El éxito imparable de El juego del calamar

Esta historia sigue dando de qué hablar, tanto que se ha hecho oficial que se ha convertido en una de las series más vistas y que registra los mejores números de reproducciones en Netflix a nivel mundial.

Con esto se convierte rápidamente en un éxito que no tiene límites y que podría dar pie a una segunda temporada que ya muchos están aclamando. Y es que por más perturbadora que ésta sea, posee mensajes y un desarrollo muy innovador, nunca antes visto en la plataforma streaming.

De ahí que existe el deseo de darle continuidad, pues forma parte de un entretenimiento completamente diferente y que evoca la tradiciones surcoreanas de una forma un tanto tenebrosa, pero que ha dado buenos resultados en el mundo y esto era algo que tenía rato que no sucedía en el género del K.drama.

