Lecciones que deja la película “Confesiones de una chica invisible”

Una nueva historia juvenil cautiva en Netflix: Se trata de Confesiones de una chica Invisible que narra la vida de una adolescente que no pasa para nada desapercibida, pues con su inocencia, inteligencia e ingenio logra conquistar y ser el centro de todas las atenciones, solo que no de la forma que lo imaginaba.

La trama se presenta de forma muy natural, ligera, divertida y posee escenas muy significativas con las que muchos adolescentes se han sentido identificados, ya que muestra cómo se puede ser auténtica, ir en contra de las normas solo con el objetivo de disfrutar de la naturalidad, la imperfección y de la realidad que cada vez toma más valor en este tipo de producciones.

Teté se presenta como una chica que asume la responsabilidad de encajar en una nueva escuela en la que existen muchos prototipos de belleza, popularidad e incluso bullyng al que es sometida incluso desde el primer día de clases. Y todo, porque ella es la típica chica antisocial que solo busca encajar a través de su ingenio e ilusiones.

Confesiones de una chica invisible Netflix: Lecciones que deja la película

Con esta trama Netflix se anota otro hit, porque, aunque no se presenta una historia novedosa, sí se crea un fenómeno de aceptación muy orgánico con el que el público se siente muy identificado, ya que presentan personajes muy reales y que cuentan por individual cómo viven su proceso de aceptación sobre todo en la adolescencia.

Además, esta producción está basada en la novela escrita por la autora brasileña Thalita Rebouças llamada Confesiones de una chica invisible, incomprendida y un poco dramática. Y por ello se muestra a una chica a quienes hasta sus propios familiares presionan para que trate de encajar dentro de los patrones normales que “debe” vivir un chico (a) en su etapa escolar.

Pero más allá de eso, se presentan varias lecciones que aquí te revelamos por sino lograste asimilarlos o entenderlos en su primera vista a través del catálogo de la plataforma streaming:

Audacia de la protagonista al evadir el Bullyng: A través de su inteligencia, gracia y naturalidad, su protagonista interpretada por Klara Castaño muestra a una chica que pese a que sabe que no es popular no le teme a ser rechazada e incluso hace caso omiso a las burlas y demás presiones, solo porque está clara de quién es y cuáles son sus objetivos.

Esto es una invitación a evadir la intimidación que otros pueden hacer por considerar a otros diferentes o extraños. De ahí que también se hable sobre la personalidad y seguridad que viene dada por la formación familiar que ayudará considerablemente en el crecimiento de los jóvenes.

La búsqueda del amor: De ilusiones y amores platónicos se vive sobre todo en las etapas iniciales de la vida, pero no por ello, se puede perder el norte. Es por ello que una vez más Teté sorprende al poder cautivar al galán de la escuela que se acerca a ella con la intención de recibir todo el apoyo académico que ella puede enseñarle sin saber que éste podría quedar enganchado al conocerla y descubrir que no es una chica más del montón, sino que es muy auténtica, natural y divertida.

@klarafgcastanho

Una protagonista fuera de serie: Teté no solo es descuidada un poco con su imagen, sino que no le teme a ello, por eso no duda en hablar sobre sus defectos como el exceso de sudoración que le generan las situaciones de nervios, el vello axilar, así como el estar en contra de la depilación por considerarla inadecuada para su estilo.

Esto es algo que luego logra mejorar tras la asesoría de su abuela y amigos quienes buscan mejorarla en su apariencia, pero solo de forma muy ligera, pues ella reitera ante cada escena que es feliz siendo imperfecta. Incluso uno de los cambios más radicales que le da a su imagen es el de quitarse sus gafas para estar más en la onda, pero en esencia sigue siendo la chica imperfecta, feliz e inteligente que a la final obtiene todo lo que desea mostrándose tal y como es.

Te recomendamos en video: