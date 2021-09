Diana Bolocco recibió reclamo desde el entorno de un candidato presidencial: “Me sentí agredida”

Este viernes, Diana Bolocco reveló la situación que enfrentó tras recibir un mensaje de WhatsApp desde el equipo de un candidato presidencial. El hecho fue abordado cuando José Antonio Neme indicó que “ayer en la tarde los teléfonos de este equipo, en términos políticos, sonaron desde el tercer piso hasta la planta baja”.

En ese momento, la animadora explicó que se encontraba realizando un trámite en notaría, cuando de pronto sonó su teléfono celular. “Me descompuso la tarde, me descompuso mal. Me mandó un mensaje largo diciendo que ‘nosotros habíamos mentido descaradamente’ y otro tipo de cosas, que ‘habíamos afectado una familia completa’, en fin. Estaba concentrada en el trámite, entonces me costó leer, porque era una persona que no tengo registrada en mi celular”, dijo.

Diana Bolocco se refería a un reportaje emitido el día anterior en el matinal Mucho Gusto, de Mega, en el que repasaron las declaraciones de patrimonio de los candidatos presidenciales. La animadora remarcó que no conocía al emisor del mensaje. “No es amigo mío, no lo tengo registrado, entonces me costó ver quién era y tuve que abrir la foto. Ese hombre estaba muy molesto y me manda un audio del programa de 3 minutos, para dar fe de la mentira que habríamos cometido nosotros”, reveló.

Diana Bolocco respondió a la acusación

En medio de su testimonio, la animadora reveló que escuchó el audio y decidió responder. En su mensaje, señaló: “¿Sabes qué? Perdóname, bájame cuatro cambios ya que aquí, desde mi óptica, nadie mintió, hablamos de una información pública y entiendo que nos faltó un dato, pero nadie mintió”.

Sin embargo, remarcó que la situación “perturbó mi tranquilidad mental”. “Creo que uno no tiene por qué agredir a una persona, porque yo me sentí agredida“.

Finalmente, Diana Bolocco optó por terminar el conflicto. “Le dije, ‘te invitó a ver el programa, porque si te lo contaron es distinto, y si no, escucha de nuevo el audio que me mandaste porque no hay ninguna mentira, ¿y sabes qué? Me cag… la tarde’“, detalló.