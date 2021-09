La absurda pregunta que le hicieron a Gillian Anderson tras ganar el Emmy por “The Crown”

La gala de los Premios Emmy aún siguen generando reacciones, pero el momento que se ha convertido en uno de los más virales de la noche fue la reacción Gillian Anderson ante una periodista que le hizo una pregunta calificada como absurda.

Y es que la joven indagó sobre el rol que la actriz hizo como Margaret Thatcher en la cuarta temporada de The Crown, por lo que sin tener conocimiento de lo que decía, ésta preguntó si Anderson había conversado previamente con la ex primera ministra para descubrir detalles de su personalidad y desarrollarlos en la historia.

Esto dejó atónitos a los presentes y a la misma actriz quien al principio no lograba entender si se trataba de una broma o el por qué de esta interrogante que no tenía sentido.

La absurda pregunta que le hicieron a Gillian Anderson en los Premios Emmy

Sin embargo, ante el bochornoso momento, la actriz mantuvo su compostura y para no humillar a la periodista solo mostró un gesto de incredulidad o desconcierto con el que luego continúo asegurando que ella no había conversado con Margaret Thatcher quien murió en 2013.

“Bueno, no he hablado con Margaret“. A esto le siguió su gesto de no saber qué pasaba con la chica, sin embargo, ella no quiso humillar a la periodista Tanya Hart de American Urban Radio Networks quien una y otra vez cometía errores en sus preguntas o por lo menos dejaba ver que no sabía nada de lo que estaba preguntando, a pesa de ser tan obvio.

Es por ello que ante su respuesta, la comunicadora la abordó sobre el por qué cree que Estados Unidos se ha tardado tanto en tener una líder femenina. Y ahí no tuvo reparo en responder Anderson que en el Reino Unido Theresa May se desempeñó como primera ministra de 2016 a 2019.

Y reiteró: “Quizás Kamala Harris. Quizás ese sea el próximo paso”. Todo ello en total conocimiento de su cultura bien documentada con la que no quiso crear un escándalo que perjudicara a la periodista.

Sin embargo, las redes sociales fueron implacables y de inmediato se generaron memes con los gestos o reacciones de la actriz que estaba muy feliz tras este triunfo en los Premios Emmy como Mejor Actriz de Reparto.

Esto no impidió que ella celebrar este momento tan representativo en el que obtiene de nueva cuenta tan importante reconocimiento 24 años después por su participación en The X Files”.

Increíble labor para Gillian Anderson

Para la actriz, este 2021 ha estado colmado de éxitos, pues con su impecable rol en The Crown se ganó el cariño, respeto y admiración de sus fieles fans quienes además valoran la capacidad que tiene para asumir cada personaje.

Pues durante este año, ha estado muy presente en la plataforma streaming con la creación de Peter Morgan y con Sex Education, la serie juvenil que estrenó la tercera temporada y la catapulta aún más en su carrera.

Pero sin duda, que con su interpretación de Margaret Thatcher se supo ganar el respeto que se merece tras su talento y el empeño que tiene por siempre destacar, ya que ella no solo asumió este rol para adquirir más fama, sino para demostrar que aún sigue vigente en la industria y que tiene una personalidad muy auténtica y adaptable a cada personaje.

Incluso, llegó a revelar que su participación en The Crown le permitió reforzar sus ganas de estar en más producciones en las que pueda imponerse y demostrar que tiene carácter, pues además de avasallante, su interpretación fue muy impactante para los conocedores de la realeza y la realidad política del Reino Unido.

