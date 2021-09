“Baby Shark” busca superar su éxito musical con una serie de televisión

Después de ser un fenómeno mundial la canción “Baby Shark“, ahora los tiburones “debutarán” en una serie con la que buscan dejar en los niños mucho aprendizaje, pero sobre todo el valor de respeto hacia la familia.

La canción se empezó a popularizar en 2015 a través del canal infantil de YouTube, Pinkfong, que ha alcanzado los 7 billones de vistas en la plataforma, logrando así superar a otros éxitos musicales como “Despacito”, de Luis Fonsi.

Es por eso que Nickelodeon Animation Studio y SmartStudy, la compañía de entretenimiento tras la marca infantil Pinkfong, le apostaron a estos tiburoncitos de colores para hacer una serie animada llamada Baby Shark’s Big Show!, y aunque saben que a pesar de que la canción es muy famosa, en sus manos tienen el gran reto en superar el éxito de otras series que dejaron huella como Bob Esponja.

El programa que forma parte de la programación de Nickelodeon será en 2D y cuenta con 26 episodios de media hora cada uno, en donde en cada uno se ven las aventuras del personaje principal Baby Shark y su mejor amigo William, quienes en su comunidad Carnivore Cove, hacen nuevos amigos y cantan.

«El creador del video de la canción tuvo la idea de diseñar estos tiburones de una manera muy linda y de ahí nos inspiramos para el concepto de la serie, pero nuestro reto fue que no sólo se quedara ahí, porque sólo era una canción. No había personajes, diálogos, así que era darles vida y características a cada uno, y para ello tuvimos grandes escritores que le dieron también esta imagen de que los tiburones son lindos y amistosos, porque los tiburones en la naturaleza sabemos que no son así, son un poquito peligrosos, pero también tratamos de enseñar eso, de que no debes de juzgar a nadie por su apariencia», explica.