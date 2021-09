Como todo un caballero Ben Affleck elogió a J.Lo y prueba que la admiración es crucial en una relación

La base de toda relación es el amor, el respeto y también la admiración y Ben Affleck sabe cómo manifestar cada uno de estos requisitos al momento de hablar de Jennifer Lopez.

El actor habló por primera vez sobre la cantante desde que retomaron su romance tras 17 años separados.

La pareja ha acaparado la atención mundial durante los últimos meses gracias al amor que resucitaron.

Ben Affleck más enamorado que nunca

El ganador de un Oscar manifestó su admiración y respeto hacia la diva del Bronx al ver el impacto que produce en el mundo.

“Estoy asombrado por el efecto de Jennifer en el mundo. Jennifer ha inspirado a un grupo masivo de personas a sentir que tienen un asiento en la mesa en este país. Ese es un efecto que pocas personas a lo largo de la historia han tenido, uno que nunca conoceré y que solo puedo apoyar y admirar con respeto”, dijo.

Los elogios de Affleck continuaron asegurando que la cantante se ha convertido en un modelo a seguir para las mujeres latinas en la industria del entretenimiento.

“Todo lo que puedo decirles es que he visto de primera mano la diferencia que hace la representación porque he visto, una y otra y otra y otra vez, mujeres latinas acercarse a Jennifer y decirle que es un ejemplo como mujer fuerte y como mujer exitosa. Su participación en el mundo empresarial significa mucho para ellas“, agregó.

Jennifer ha mantenido su proyecto filantrópico Limitless Labs a lo largo de su carrera y recientemente se asoció con Goldman Sachs para un programa que beneficiará a 10 mil empresarias latinas y a sus respectivos negocios con especial enfoque en el Bronx.

Sin embargo, no solo ha sido Ben quien ha mostrado su admiración por su pareja, pues la interprete de ‘Jenny From the Block’ también elogió al protagonista de Batman.

“¡¡Me lo pasé tan bien!! ¡¡Y estoy muy emocionada de que vean esta película!!. ¡Es el primer guion que Matt (Damon) y Ben escriben junto con Nicole Holofcener desde ‘Good Will Hunting’! ¡¡Y es asombrosa!! La actuación de todo el elenco es fantástica”, elogió a su novio por su nueva película, ‘The Last Duel’.

