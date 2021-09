Maite Perroni reveló que “El juego de las llaves” le ayudó a descubrir su sensualidad

Tras el estreno de El juego de las llaves a través de Amazon Prime la fanaticada ha podido apreciar una vez más el talento y versatilidad de Maite Perroni.

Pues en esta producción se ve mucho más madura con su personaje de Adriana en el que asume el rol de una mujer que tiene su vida de cabeza, pero pese a ello sabe salir adelante aún y con las alocadas decisiones que toma en el plano sentimental.

Pero más allá de eso, la exchica RBD aseguró que esta serie le permitió descubrir otra faceta de su vida que pocos conocían y que tiene que ver con su sensualidad que quizás no había sabido explotar en sus anteriores papeles.

Actriz de El juego de las llaves reveló cómo le ayudó descubrir su sensualidad

Recordemos que pese a que Perroni protagonizó por todo lo alto la serie “Oscuro deseo”, en ella, a su criterio no supo exteriorizar más a su personaje que era víctima de la obsesión y deseo de otro hombre que no era su esposo.

Y aunque su interpretación fue aplaudida por su fanaticada y los más críticos del espectáculo, quienes quedaron sorprendidos con su entrega y madurez actoral, no fue sino hasta ahora en “El juego de las llaves” que descubrió cómo mostrar su sensualidad y hacer de ella un arma para cautivar al público.

“Creo que los proyectos y los personajes que vamos haciendo nos van determinando retos, nuevas oportunidades que nos ponen a prueba a nosotros mismos, porque también para mí ha sido todo un proceso de descubrimiento personal para poderme compartir con estos personajes en un set, en una historia y darle vida a personajes que tienen algo que decir”, reveló Perroni al portal Grupo Fórmula.

Con esto demuestra su nivel de entrega y compromiso por hacer de cada personaje una interpretación cada vez más real y acorde a los requerimientos de la historia.

Además reiteró que se siente cada vez más agradecida y motivada para emprender nuevos roles que le permitan ir conociendo cada una de sus facetas y que la ayuden a encaminarse a proyectos cada vez más ambiciosos con los que pueda seguir sorprendiendo al público.

Y es que con su personaje de Adriana ha podido descubrir más de su esencia femenina y cómo a través de ella puede conquistar todos sus objetivos. La seguridad y amor propio también son lecciones que ha aprendido en esta serie, pues aseguró que siempre ha tenido momentos en los que duda de su talento e imagen.

Más declaraciones de Maite Perroni

La actriz también se mostró más segura sobre cómo con el paso de los años puede encontrar mejores interpretaciones, pues con sus experiencias en novelas juveniles no había un norte claro y representativo como los que asume ahora.

“Como mujer no es lo mismo tener 18 a 38 años, no es lo mismo salir de la escuela de actuación con sueños e ilusiones y no tener ni idea de cómo funciona el medio, de qué es estar en un escenario, cómo es llegar a un set y contar la historia de un personaje que 20 años después descubrirte también a ti dentro de esta carrera…”

“…dentro de esta industria, dentro de este proceso de vida y también de vida profesional en donde te vas plantando y encontrando… conforme pasan los años la vida se pone mejor”, añadió al portal Gran Fómula.

Así demuestra que más allá del físico, un rol para que sea convincente debe complementarse con la seguridad y amor propio, así como con la decisión de saber elegir qué es lo que se adapta al estilo y personalidad de cada actor para que éste finalmente conecte con la audiencia y con la misión del personaje creado por cada realizador.

Eso es algo que ha puesto a prueba y hasta ahora le ha dado buenos resultados.

