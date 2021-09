Anne Hathaway luce elegante y chic en un maxivestido bohemio multicolor

Los estilismos que le hemos visto llevar a Anne Hathaway desde que arrancó el rodaje en Nueva York de su próxima serie, WeCrashed, han sido toda una inspiración.

El armario que defenderá la intérprete en la piel de Rebekah Neumann, su personaje en este proyecto que protagoniza junto a Jared Leto, no ha dejado a nadie indiferente con su elegancia.

A lo largo de las grabaciones, la histrionisa de 38 años ha mostrado un look sensacional tras otro que va desde sofisticadas apuestas casuales, hasta distinguidos sets del estilo working girl.

Entre sus últimas apuestas de moda en las locaciones, ninguna ha decepcionado. Al contrario, la estrella ha llevado varios atuendos dignos para recordar y mucho más para imitar.

Tal como el vestido largo boho chic, ideal para despedirse de la temporada estival, que portó la estadounidense para grabar algunas escenas el pasado viernes 10 de septiembre; informó Daily Mail.

Anne Hathaway fascina en maxivestido multicolor desde el set de WeCrashed

Luego de atrapar miradas con varios ensambles total blacken el set, Anne Hathaway deslumbró a todos en el rodaje luciendo fabulosa en un llamativo maxivestido multicolor.

Mientras se alistaba para filmar unas secuencias, la histrionisa fue captada derrochando elegancia en el diseño con botones y estampados mixtos botánicos en colores vibrantes.

La espectacular prenda fluida en tendencia, firmada por la marca brasileña Farm Rio, es de mangas largas con puños, cuello de camisa y silueta holgada.

Asimismo, está adornada con vuelos y trae un cinturón trenzado en varios colores para enmarcar la figura. Este accesorio de quita y pon también tiene borlas de pedrería.

La estrella elevó la pieza statement con un par de sandalias bajas con tiras de cuero de marrón clásicas del verano. Completó con un par de glamurosas gafas de sol que forman parte de su imagen personal.

En cuanto a los complementos, la eterna ‘Mia Thermopolis’ solo lució discretos aretes para no sobrecargar el colorido modelo confeccionado en viscosa.

Por último, remató el vestido de ensueño para cualquier amante del estilo bohemio dejando su alisada cabellera suelta de manera effortless.

Sin duda, Hathaway llevó con sobreabundancia de garbó la propuesta de moda aparentemente de Rebekah y nos recordó que un maxivestido colorido es siempre un comodín infalible para destacar en cualquier temporada.

Y aunque este diseño encapsula especialmente el verano con su color, estampado y corte, puede ser una opción para destacar a full color en el otoño.

WeCrashed, la serie que se basa en el podcast WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork, lleva varios meses filmándose y hasta ahora no se sabe cuándo terminará el rodaje.

La fecha de estreno también es incierta pero cuando la ficción esté lista se estrenará en la plataforma de streaming de Apple.

