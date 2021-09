Las lecciones de amor propio de Adamari Lopez al no permitir humillaciones de la pareja

A sus 50 años y con algunas experiencias amargas en su vida Adamari Lopez demuestra que lo mejor es estar en paz consigo misma y respetarse como mujer y madre.

La conductora de ‘Hoy Día’ habló sobre su decisión de divorciarse de Toni Costa a pesar de que ambos tienen sentimientos.

Sin embargo, por su amor propio y a su hija aclaró que pasaron cosas que no puede permitir que se repitan.

La también actriz ha pasado por duros momentos en su vida al superar el cáncer de mama y la dura separación que atravesó con el cantante Luis Fonsi, situaciones que la han fortalecido y enseñado a buscar la felicidad plena.

“Me siento en paz conmigo misma, con las decisiones que he tomado. Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo”, expresó a la revista People en Español.