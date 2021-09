“Me tenían que operar”: Américo habla sobre el complejo diagnóstico que lo llevó a pabellón

Durante su participación en Pero con Respeto, Américo habló sobre la operación a la que se sometió recientemente. El cantante se había referido al tema brevemente a través de su cuenta de Instagram. Sin embargo, profundizó en la complicación médica que enfrentó en conversación con Julio César Rodríguez.

Según explicó, todo ocurrió debido a un descuido. “Yo estaba aterrado. Partí con el brazo y se diagnosticó un famoso codo de tenista y eso fue. Me acompañó por mucho tiempo y el dolor no se iba. Estuvo muchos meses, giras, viajes, una locura, viviendo en Miami, viajando de un lugar a otro”, dijo.

Luego de eso, Américo visitó a un especialista. Fue entonces que descubrió su verdadero problema. “Yo estaba como ‘wow, me está pasando todo esto’ y me viene a acusar el cuerpo. Hasta que un buen amigo me dijo ‘Domingo, el origen está en la espalda, en la cervical’. Y así era. Tenía una lesión bastante complicada en la cuarta, quinta y sexta vértebra. Me tenían que operar“, señaló.

“Tenía una lesión bastante complicada”, contó el cantante – CHV

Al presentar molestias nuevamente, el artista acudió nuevamente al médico. Este le dijo que no podía hacer nada más y pidió hablar con su esposa y su mánager para advertirles sobre los riesgos de descuidar su salud. Consultado por su reacción, el cantante comentó: “Más que dejar los miedos, hice lo que tenía que hacer, que era operarme. Él me dijo ‘en la próxima consulta, te voy a ver entrando en silla de ruedas’. Tus nervios están tan comprimidos, que un golpe, un efectivo latigazo, una mala caída, te vas a cagar mal. Si hay algo que reparar, va a ser muy tarde. El momento es ahora”.

“Yo pensaba ‘y mi gira a Estados Unidos, y mi show allá…’. Me detuve, me operaron y recién me acabo de reconciliar con el entregarme por completo a volver a cantar. El proceso de volver a cantar después de la operación también fue bien jodido. Me costaba, me agotaba demasiado, exigía mucho al cuerpo”, agregó.