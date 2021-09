Primeras imágenes de Bad Bunny en “Narcos: México”

Arturo Kitty Paéz es el personaje que interpretará el cantante Bad Bunny en la serie de Netflix Narcos: México que arriba a su tercera temporada.

Esta serie que llega el 5 de noviembre de 2021 al catálogo de entretenimiento traerá múltiples sorpresas entre las que se encuentra el debut del cantante urbano en la actuación.

Esto ha generado muchas expectativas entre su fiel fanaticada, tanto que al ser reveladas las primeras imágenes de su personaje, estallaron las redes sociales con múltiples reacciones sobre ello.

Arturo Kitty Paéz es Bad Bunny en Narcos: México: Aquí las imágenes

El gigante streaming se tenía muy bien guardado este material, pues estaba a la espera del momento oportuno para mostrar al cantante quien interpretará a Arturo Kitty Paéz, el líder del grupo de los nacojuniors que dará de qué hablar.

Las fotos fueron reveladas por el portal Entertainment Weekly, aquí se aprecia al puertorriqueño luciendo impecable y muy chic, pues porta una chemise color rojo con un pantalón a rayas y accesorios en dorado que van muy con su estilo urbano.

Con esto denota que el líder del grupo juniors de Tijuana se encargará de organizar a su gente para que sean ellos los protagonistas de las más duras escenas y conflictos que se puedan generar entre los carteles.

Ante ello, el intérprete de “Yo perreo sola” aseguró que se siente muy identificado con este personaje, pues tiene mucho de su estilo y personalidad. “Me encantó la Narcos original, así que cuando anunciaron Narcos: México, me convencieron; me siento honrado de formar parte de la serie. Kitty es un tipo carismático al que le encantaba verse bien. Le gustan las cosas bonitas, ¡y me siento muy identificado con eso!”, dijo el “Conejo Malo” a EW.

Con estas imágenes se muestra también lo avanzadas que están las grabaciones de esta producción creada por Carlo Bernard, Chris Brancato y Doug Miró quienes tienen altas expectativas con la incorporación de Bad Bunny al elenco, pues con tan solo nombrarlo en el proceso previo a su ingreso causó revuelo entre el resto del equipo creativo.

“Todos los menores de 30 años de la oficina se volvieron locos. Me dije: ‘¡Oh, probablemente debería prestar más atención a esto!‘ Se puso a sí mismo en la pantalla y, para sorpresa de todos, es muy agradable de ver y te sientes atraído por él de forma innata”, dijo Bernard a EW.

¿Quién es Arturo Kitty Paéz?

Este personaje que le toca interpretar a este fenómeno de la música urbana, era la mano derecha y confidente de Ramón Arellano Félix quien le asignó la ardua tarea de reclutar a los jóvenes más ambiciosos que pudieran calificar para pertenecer al cártel de Sinaloa.

Pero su rol fue más allá, pues él tenía fuertes misiones como transportar más de 100 kilos de drogas y era quien decidía quién moriría o quedaría con vida en el cártel.

E incluso Ramón Arellano junto con “Kitty” eran los encargados de organizar las más increíbles fiestas a las que eran invitados los hijos de las familias más adineradas, todo con la finalidad de regalarles drogas y que ellos pudieran distribuirlas en sus escuelas o universidades.

Lo que se traduce en toda una historia repleta de conflictos entre poderes, pues a Arturo muchos quisieron traicionarlo, pero todo aquel que lo intentaba terminaba preso o muerto. Sin embargo, una vez que fue capturado, él se encargó de dar reportes a los cuerpos antidrogas con tal de mantenerse con vida mientras brindaba toda la información que ellos requerían.

Por lo que a Bad Bunny le tocará esta tarea de mostrar cómo se inició esta organización paralela de los NarcoJuniors y cómo poco a poco se fue masificando hasta el punto de eliminarse por completo tras la captura de su personaje.

