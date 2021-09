Este es el vestido camisero que evoca a uno de los atuendos usados en Titanic

El vestido camisero llegó esta temporada para convertirse en la prenda más indispensable y versátil para combinar.

Es por ello que importantes marcas como Zara no dudaron en incluirlo en su nueva colección en la que muchos coinciden que evoca al usado por Kate Winslet en la película Titanic.

Éste posee las mismas características del que lució la actriz que interpretó a la inolvidable y muy elegante Rose en esta cinta, pues cuenta manga larga y corte midi, así como un diseño minimalista que combina un fondo blanco con ligeras rayas negras.

Vestido camisero que evoca a uno de los atuendos usados en Titanic

La fanaticada de inmediato suspiró ante esta creación e incluso hay quienes admiraron de nuevo esta película para comprobar que en efecto este vestido guardaba un especial parecido al lanzada por la empresa de ropa que está imponiendo una nueva tendencia en esta temporada.

Lo fabuloso de esta pieza es que puede combinarse con tennis o botas o zapatos de tacón alto, todo depende de la ocasión. Además se puede lucir con accesorios o demás detalles para completar el look femenino y sofisticado como el de Rose.

La actriz que engalanó la pantalla grande con su estilo y elegancia bien lo supo mostrar en las primeras escenas en las que se paseaba muy glamorosa por el imponente barco.

La diferencia es que la prenda que ella usó en 1997, año de estreno de la cinta, constaba de dos piezas y era mucho más alargado y entallado a la silueta femenina. Éste fue diseñado por Deborah Lynn Scott, una de las más famosas creadoras de trajes de alta costura de Hollywood.

Vestido camisero que marca tendencia

Pero no todo quedó ahí, pues luego de este “boom” fashionista, los camiseros son cada vez más un referente para las chicas actuales y que buscan lucir una pieza tan versátil y audaz como ellas.

Esta prenda además resulta muy útil para quienes llevan un estilo de vida agitado y que no poseen tiempo para cambiar el look y tienen múltiples actividades en un mismo día.

Y es que por la mañana bien puede combinarlo con zapatillas de tacón plano o tennis, pero si en la tarde poseen un evento más sofisticado podrán usar sandalias medias a altas.

O si por el contrario les llega la noche y quieren hacerlo lucir más sofisticado, bastará con unos tacones para que éste cobre otra función más elegante.

Todo es cuestión de saber adaptarlo a los momentos indicados, ya que ssi es unicolor o estampado éste será el protagonista de la gala, encuentro o festividad.

El impacto de Titanic en la moda

Más allá de los elegantes trajes, esta película también creó un fenómeno en la industria de los accesorios, pues más de una marca importante de joyería fue capaz de recrear el famoso collar de diamantes que el prometido de Rose le obsequió en su llegada al camarote del elegante barco y con el que posó para Jack para su retrato.

La pieza bautizada como Corazón del Mar que no es más que un gigante diamante azul que simula a un zafiro, de inmediato fue replicado por los orfebres a fin de marcar tendencia ante el impacto de esta romántica, pero trágica historia.

Innumerables fueron las réplicas, que en diferentes proporciones y diseños, se pudieron apreciar entre las chicas que gustan siempre de estar a la vanguardia con lo que dicta la temporada.

Y la película Titanic no podía dejar de impactar, pues tras su estreno no hubo quien se sintiera conmovido con su trama, personajes, peinados, trajes y demás detalles que aún resultan inolvidables y no dejan de estar vigentes en la industria del cine, moda y belleza.