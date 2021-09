Influencer que recrea looks de celebridades y muestra que las chicas plus size también pueden vestir a la moda

Katie Sturino, ‘influencer’ plus size rompió con todos los estereotipos y demostró que no es necesario tener una silueta delgada para vestir como las celebridades y la realeza.

Son muchas las mujeres que piensan que no pueden lucir las prendas como las famosas, por no tener su figura, sin embargo, la ropa no debe ser exclusiva.

Bastará tener actitud y amor propio para lucir hermosa con distintos outfits y Katie lo ha confirmado.

Katie Sturino y sus looks de celebridades

La influencer ha decido empoderar y dejas en alto a las mujeres curvy al dejar claro que también pueden verse hermosas como las famosas.

La joven ha luchado desde sus redes por la aceptación corporal y escribió su libro ‘Body Talk’, donde reflexiona sobre el maravilloso mundo del amor propio y con el que busca apoyar a todas aquellas mujeres que se les dificulta amarse como son.

Basta pasearse por su Instagram para ver como ha recreado looks de celebridades como Jennifer Lopez, Beyoncé, Kendall Jenner y Hailey Bieber.

Además, también se pone atuendos idénticos a los usados por Lady Di, Kate Middleton y Meghan Markle.

Sin embargo, su estilo no solo se basa en el de otras mujeres, pues también hace sus propias combinaciones y ha publicado en más de una opotunidad su figura en traje de baño de dos partes.

Con mucho estilo, personalidad y belleza estos son algunos de los outfits que han causado furor en las redes y ha inspirado a miles de mujeres.

Look elegante y monocromático

Lady Di deportiva

Mucho color y estilo

Look casual con clase

Vestidos deportivos sí

Al mejor estilo J.Lo

Cada cuerpo es perfecto

Sin miedo al verano

Con trajes

Estilo romántico y propio

