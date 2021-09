Famosas que han perdido los senos a causa del cáncer y han dado lección de superación

Una de cada ocho mujeres tiene riesgo de padecer cáncer en los senos en algún momento de su vida, por lo que es una lucha que sigue estando muy vigente en la sociedad y que no discrimina de condición económica, etnia, o hasta si son famosas.

Precisamente, muchas celebridades se han convertido en ejemplo de la importancia de la prevención o la detección temprana, pues aunque tuvieron que someterse a tratamientos y hasta extirpación quirúrgica de las mamas, hoy siguen inspirando con su alegría para encarar la vida.

Famosas que han perdido los senos a causa del cáncer

Adamari López

La actriz asegura que ahora vive con más intensidad luego de su enfermedad.- Instagram @adamarilopezt.

El caso de la presentadora boricua sacudió a toda Latinoamérica, porque era un rostro común de las telenovelas cuando impactó con su diagnóstico que incluía una tumor de casi cuatro centímetros en uno de sus senos.

Para vencerlo tuvo que someterse a 6 meses de quimioterapia, una mastectomía parcial y luego varias cirugías reconstructivas para mejorar la apariencia de sus senos.

Actualmente la enfermedad es cuestión del pasado y es motivación para las que están atravesando la misma circunstancia.

Angelina Jolie

En 2013, Angelina Jolie sorprendió al revelar que se había sometido a una doble mastectomía para prevenir el riesgo a ser diagnosticada con cáncer de mamas, ya que por genética tenía una gran tendencia a desarrollarlo, según E! Online.

Aunque muchos consideraron que la directora y actriz fue demasiado “radical”, ella demostró que la prioridad siempre será la salud.

Christina Applegate

Conocida por su participación en películas de comedia como Malas madres y La cosa más dulce, detectó a tiempo que tenía cáncer de mama luego que su madre lo padeció. Por eso decidió someterse a una mastectomía bilateral para sacarlo de su cuerpo y ahora tiene una fundación para mujeres de bajos recursos en el mismo estado.

Kylie Minogue

Hoy en día se encuentra enfocada en su música y feliz de haber superado la etapa de su enfermedad.- Instagram @kylieminogue

Otra de las famosas que hizo pública su lucha contra el cáncer fue la australiana que movió al mundo con su himno Can’t Get You Out Of My Head y quien precisamente en 2005 tuvo que cancelar una gira por la enfermedad.

A partir de ahí, le extirparon el tumor y luego le hicieron intensivas sesiones de quimioterapia para eliminar todo rastro de la enfermedad. Hoy goza de salud y dejó ese capítulo atrás.

