A 27 años de su estreno, mira cómo luce el elenco de “Papá por siempre”

Papá por siempre es y seguirá siendo un clásico de Hollywood que la audiencia difícilmente ha podido olvidar, pues la carga de humor y reflexión que posee logró calar y posicionarla como una de las favoritas de Robin Williams quien murió en 2014.

Y es que esta producción demuestra cómo el amor de padre puede más que los conflictos que puedan existir entre las parejas que no logran el entendimiento sin tomar en cuenta que los más heridos suelen ser los pequeños de la casa.

De ahí que tras 27 años de su estreno, aún sigue siendo referencia entre los amantes del cine quienes podrán ver cómo ha sido la transformación de algunos de sus actores ante el inminente paso del tiempo.

Mira cómo luce el elenco de Papá por siempre a 27 años de su estreno

El 2 de febrero de 1994 Hollywood recibía una de las historias más sentimentales, reflexivas e increíbles, pues en ella se mostraba a un hombre que tras ser irresponsable en la manutención del hogar enfrenta el divorcio y con él conoce la necesidad por estar con su familia e hijos a quienes extraña fuertemente.

Y como todo estaba en su contra, él decide buscar empleo en su propia casa, pero para que no fuera rechazado por su exesposa decide disfrazarse de nana o cuidadora.

Con esto logra un vínculo muy especial con sus hijos y se da cuenta de todos los errores que ha cometido. Pero una vez que es descubierto debe ingeneárselas para no volverlos a defraudar.

Si eres uno de los que aún no la has visto, no pierdas la oportunidad de hacerlo. Pero si eres un fan de esta historia, aquí te mostramos cómo ha sido el paso de los años en algunos de los actores principales:

Lisa Jakub

Ella interpretó a Lydia Hillard, la hija mayor de Miranda y Daniel quien nunca estaba de acuerdo con las acciones de su padre y quien además sufrió más por el divorcio.

Luego de su participación en Mrs. Doubtfire tuvo una destacada participación en Independence Day. Luego de ello formó parte de: Painted Angels, The Beautician and the Beast, George Lucas in Love, entre otros, pero con Double Frame en el 2001 le puso punto final a la actuación para dedicarse al aprendizaje del yoga.

Sally Field

Interpretó de forma magistral a Miranda una mujer que se sentía incomprendida y poco apoyada por su esposo a quien calificó de irresponsable y por eso se alejó de él.

Ella posee una destacada trayectoria en el cine en la que no ha dejado de trabajar. Un ejemplo de ello son sus participaciones más recientes en producciones como: Dispatches from Elsewhere, Hello, my name is Doris, The Amazing Spider-Man 2: el poder de Electro, Lincoln, The Amazing Spider-Man: El sorprendente hombre-araña, entre otros.

Pierce Brosnan

Él es Stuart Dunmeyer el nuevo novio de Miranda con quien trata de conseguir el apoyo que su exmarido no le daba, sin saber que éste no solía darles el amor que necesitaban sus hijos.

Pierce es otra de las figuras más emlemáticas de Hollywood, pues se hizo aún más famoso al interpretar a James Bond, pero también por formar parte de importantes proyectos como: Dante’s Peak, The Thomas Crown Affair, Mamma Mia!, Percy Jackson y el ladrón del rayo, entre otras. Incluso ahora formó parte de Cenicienta la nueva versión para Amazon Prime con Camila Cabello.

Mara Wilson

Ella era la dulce Natalie, una niña que estaba inocente de todo lo que sucedía con sus padres, pero que poco a poco fue descubriendo que el amor que le daba esta nana le era muy familiar y cercano.

Ella ha destacado porque es una exitosa actriz de doblaje y teatro, escritora, así como dramaturga. Y aunque siempre ha estado tras las cámaras en 2020 tuvo una participación especial en The George Lucas Talk Show. Además es la recordada Matilda.

